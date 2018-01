Janina von Jhering ist neue stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation

Janina von Jhering (33) ist stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation in der dpa-Gruppe. Die neu geschaffene Stelle ist bei news aktuell angesiedelt. Die studierte Betriebswirtin und Kommunikationswissenschaftlerin kommt von der Bahlsen Gruppe. Dort verantwortete sie als stellvertretende Pressesprecherin und stellvertretende Abteilungsleiterin Corporate Communications insbesondere die externe Unternehmenskommunikation.

"Mit Janina von Jhering verstärken wir unser Team mit einer erfahrenen Kommunikationsfrau. Sie verfügt über einen vielfältigen branchenübergreifenden Background und bringt umfangreiches Know how sowohl von Unternehmens- als auch Agenturseite mit", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Janina von Jhering wird in der Konzernkommunikation, die bei uns ihre Heimat hat, vor allem die Themen rund um news aktuell erfolgreich gestalten und voranbringen."

Janina von Jhering studierte dual bis 2007 BWL an der Nordakademie in Kooperation mit der Hamburger Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete sie zunächst weiter bei Berenberg als Relationship Managerin im Private Banking bevor sie Anfang 2012 als Senior-Kundenbetreuerin Wealth Management bei der UBS Deutschland begann. Im Jahr 2013 wechselte Janina von Jhering in die Kommunikationsbranche zur Hamburger Agentur Faktor 3, in der sie als PR-Beraterin im Bereich Corporate Communications Kunden wie Samsung, Audi und Schufa Holding betreute. In dieser Zeit absolvierte sie zudem erfolgreich ein berufsbegleitendes Executive MBA-Studium Communications & Leadership. Seit Herbst 2015 war sie als stellvertretende Pressesprecherin und stellvertretende Abteilungsleiterin Corporate Communications bei der Bahlsen-Gruppe in Hannover tätig.

