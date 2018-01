Einladung zur Prämierung des AUSTRIAN WEDDING FASHION AWARD 2018 auf der TRAU DICH, Österreichs bedeutendster Hochzeitsmesse.

Auszeichnung der Preisträger des Austrian Wedding Fashion Award 2018 vor Sponsoren, Presse und Fachpublikum am Freitag, 19. Jänner 2018 um 14.30 Uhr.

Wien (OTS) - Junge, innovative und herzeigbare Hochzeitsmode begeistert die Jury!

Der Austrian Wedding Fashion Award, DIE Auszeichnung für österreichische Brautmode 2018 ist vergeben. Im eleganten Ambiente des Apothekertrakts der Orangerie Schönbrunn schickten zwanzig hochgradig ambitionierte und talentierte Jungdesigner aus ganz Österreich ihre junge Hochzeitsmode über den Laufsteg. Die mit Michele Mayer, Simon Barth, Juergen Christian Hoerl, und Andreas Stollnberger prominent besetzte Fachjury hat gesehen, bewertet und gewählt!

Der Austrian Wedding Fashion Award ist mit drei Praktika bei internationalen Designern in London und Berlin dotiert. Kick-Start für eine Karriere in der Modewelt.

Der erste Preis, ein sechsmonatiges Praktikum bei Cerruti in London wurde an die Modeschülerin Helena Winter für ihr feminines, sinnliches, mit handgemachten Blüten verziertes Hochzeitskleid in der Trendfarbe Rosé verliehen. Mit seinem Hochzeitsanzug für den modernen Bräutigam überzeugte Matthias Hosner die Fachjury für ein dreimonatiges Praktikum bei kisui in Berlin. Schlichte Eleganz und kreative Kombination verschiedener Materialien verhalfen Franziska Putzi zu einem einmonatigen Praktikum bei Romantica of Devon in Tiverton, England.

Die Verleihung der Awards und die erstmalige Präsentation vor Publikum erfolgt auf Österreichs größter Hochzeitsmesse TRAU DICH im MCC - Messe Wien.

Die Trau Dich setzt auch 2018 Trends und ist für Brautpaare die beste Gelegenheit zum informieren und inspirieren! Einfach hingehen, schauen, fühlen, hören, Hochzeitstrends live erleben! Die Leistungsschau von 250 Hochzeitsspezialisten wird ein unvergessliches Erlebnis und ist unverzichtbar für eine perfekte Planung.

FACT BOX

Prämierung

Austrian Wedding Fashion Award: 19. Jänner 2018 um 14.30 Uhr

TRAU DICH, Österreichs größte Hochzeitsmesse

3 Tage – 250 Aussteller – 1000e Ideen

Wann: 19.bis 21. Jänner 2018

Wo: Messe Congress Center - Messe Wien

Öffnungszeiten: Fr.14 bis 19 Uhr, Sa. und So. von 10 bis 18 Uhr Eintrittspreis: Euro 17,-

