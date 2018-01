Termine am 11. Jänner in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Fototermin „Begleithunde an Wiens Schulen“ mit Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer und dem Begleithundeteam des Samariterbundes Favoriten (Volksschule der Wiener Sängerknaben, 2., Obere Augartenstraße 1c) 10.00 Uhr, Pressetermin anl. Präsentation der neuen künstlerischen Leitungen für die „Viennale“ mit u.a. StR Andreas Mailath-Pokorny (Metro-Kinokulturhaus, 1., Johannesgasse 4) 10.30 Uhr, Medientermin der NEOS Wien zum Thema “Übernahme des Vorsitzes der Landeshauptleutekonferenz durch Michael Häupl” mit u.a. KO Beate Meinl-Reisinger (Rathaus, vor dem Stadtsenatssitzungsaal) 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel „Obermedizinalrat“ an Hans Steinböck sowie des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel Medizinalrat/-rätin an Susanne Grass Schönbeck, Winfried Hartl, Adbul R. Maylar und Gerald Pöschl durch den Ersten Vorsitzenden des Wiener Gemeinderates Thomas Reindl (1., Rathaus, Wappensaal)

