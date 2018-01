AK-Wertschöpfungsbarometer 2016: Neuer Rekord bei Gewinnauszahlungen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Einmal mehr erweist sich das Jammern von Industrie und Wirtschaftskammer über angeblich zu hohe Kosten und Steuern in Österreich als Propaganda: Denn die Unternehmen machen dank hoher Produktivität der Beschäftigten satte Gewinne. Während aber die Sachinvestitionen pro Beschäftigtem 2016 kaum vom Fleck kamen, haben sie die Gewinnauszahlungen – pro Beschäftigtem gerechnet – um 20 Prozent auf einen neuen Rekordwert in die Höhe getrieben! Das zeigt der Wertschöpfungsbarometer der AK Oberösterreich. Unter dem Titel AK-Wertschöpfungsbarometer 2016: Neuer Rekord bei Gewinnauszahlungen wollen wir Sie über die neuesten Ergebnisse unserer aktuellen Untersuchung sowie über die Hintergründe informieren.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag, 18. Jänner 2018, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, stehen Ihnen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag. Reinhard Brachinger vom AK-Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung zur Verfügung.

AK-Wertschöpfungsbarometer 2016: Neuer Rekord bei Gewinnauszahlungen

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Hrn. Mag. Reinhard Brachinger vom AK-Kompetenzzentrum Betriebliche Interessensvertretung

Datum: 18.01.2018, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

+43 (0)50/6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at