Umsatzsteigerung bei Leder & Schuh

Das Unternehmen konnte seinen flächenbereinigten Umsatz in 2017 auf 374 Mio. € steigern und befindet sich damit auf profitablem Wachstumskurs.

Graz (OTS) - (11. Jänner 2018) Die Leder & Schuh AG beendet das erste Geschäftsjahr nach Abschluss der strategischen Neuausrichtung erfolgreich, was sich vor allem an einem verbesserten Umsatzerlös manifestiert. Nach dem erfolgreichen Jahr 2016 steigerte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz der beiden Vertriebsmarken HUMANIC und SHOE4YOU um +3,6% von 361 auf 374 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2016 lag der gesamte Konzernumsatz noch bei 413 Mio. €, darin war allerdings auch der Umsatz der mittlerweile (per 31.12.2016) stillgelegten Vertriebslinie JELLO inkludiert. Werner Weber, Vorstand der Leder & Schuh AG: „Nach den Jahren der Unternehmenssanierung befinden wir uns seit 2016 wieder auf Wachstumskurs. Insgesamt wurden rund 10. Mio. € in das Marktwachstum investiert.“ Der Großteil davon entfiel auf die Neueröffnung von 7 Filialen und eine Vielzahl von Filialumbauten sowie die voranschreitende Digitalisierung des Geschäftsmodells (u.a. die erfolgreiche Einführung des „your HUMANIC-Club“).

Die LEDER & SCHUH AG, mit einem Umsatz von € 374 Mio. heimischer Marktführer im Einzelhandel mit Schuhen und modischen Accessoires, ist mit den beiden Vertriebsmarken HUMANIC und SHOE4YOU in neun europäischen Ländern tätig. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter und betreibt derzeit 206 Filialen.

