EANS-News: AGRANA nach drei Geschäftsquartalen deutlich über Vorjahr

Wien - Die AGRANA Beteiligungs-AG steigerte in den ersten drei Quartalen 2017|18 den Konzernumsatz auf 2.010,6 Mio. EUR leicht um 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr (1.967,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis lag im selben Zeitraum mit 171,6 Mio. EUR um 24,6 % über dem Vorjahr (137,7 Mio. EUR). "Das 9-Monats-Ergebnis ist dank des starken ersten Halbjahres insgesamt zufriedenstellend. Im dritten Quartal lag das EBIT aufgrund zuletzt gestiegener Rohstoffkosten aus der Ernte 2017 und gesunkener Zuckerverkaufspreise nach dem Zuckerquotenende wie erwartet deutlich unter Vorjahr", erklärt AGRANA-Vorstandsvorsitzender DI Johann Marihart.

AGRANA Finanzkennzahlen der ersten drei Quartale 2017|18

(1. März - 30. November 2017)

in Mio. EUR - wenn nicht explizit anders erwähnt

Q1-3 2017|18 Q1-3 2016|17 Umsatzerlöse 2.010,6 1.967,5 EBITDA* 213,8 183,9 Operatives Ergebnis 149,4 121,6 Ergebnis aus "at equity" Unternehmen 25,8 23,7 Ergebnis aus Sondereinflüssen -3,6 -7,6 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 171,6 137,7 EBIT-Marge 8,5% 7,0% Finanzergebnis -11,0 -13,3 Ertragssteuern -33,0 -29,2 Konzernergebnis 127,6 95,2 Investitionen** 95,5 69,6

Q3 2017|18 Q3 2016|17 Umsatzerlöse 648,5 647,2 EBITDA* 64,2 69,7 Operatives Ergebnis 36,0 43,3 Ergebnis aus "at equity" Unternehmen 5,8 8,7 Ergebnis aus Sondereinflüssen -0,8 -4,7 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 41,0 47,3 EBIT-Marge 6,3% 7,2% Finanzergebnis -2,1 -3,0 Ertragssteuern -8,6 -11,7 Konzernergebnis 30,3 32,6 Investitionen** 37,4 27,2

*Operatives Ergebnis vor Abschreibungen

**In Sachanlagen u. immaterielle Vermögenswerte, ausgenommen Geschäfts- und Firmenwerte

Das Finanzergebnis verbesserte sich von -13,3 Mio. EUR im Vorjahr auf -11,0 Mio. EUR. Nach einem Steueraufwand in Höhe von 33,0 Mio. EUR, einer Steuerquote von rund 20,5 % (Vorjahr: 23,5 %) entsprechend, erreichte das Konzernergebnis 127,6 Mio. EUR (Vorjahr: 95,2 Mio. EUR). Das den Aktionären der AGRANA zurechenbare Ergebnis je Aktie stieg auf 7,98 EUR (Vorjahr: 6,29 EUR***). Die Nettofinanzschulden zum 30. November 2017 lagen mit 226,0 Mio. EUR um 13,9 Mio. EUR unter dem Wert des Bilanzstichtages 2016|17. Das Gearing zum Quartalsstichtag sank folglich auf 15,6 % (28. Februar 2017: 17,0 %).

*** Im Vorjahr wurde das Ergebnis je Aktie noch auf Basis der damaligen Aktienzahl von 14.202.040 Stück gerechnet (Aktienanzahl per 30. November 2017:

15.622.244 Stück).

Ergebnisse in den drei Segmenten Zucker, Stärke, Frucht

Segment Zucker

Q1-3 2017|18 Q1-3 2016|17 Umsatzerlöse 550,6 532,5 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 42,1 23,1 EBIT Marge 7,6% 4,3%

Q3 2017|18 Q3 2016|17 Umsatzerlöse 173,9 180,5 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 5,5 4,8 EBIT Marge 3,2% 2,7%

Im Segment Zucker stieg in den ersten drei Quartalen 2017|18 der Umsatz im Vorjahresvergleich um 3,4 % auf 550,6 Mio. EUR und das EBIT von 23,1 Mio. EUR auf 42,1 Mio. EUR. Der Anstieg ist im Wesentlichen dem im ersten Halbjahr noch gegenüber Vorjahr besseren Verkaufspreisumfeld zu danken.

Segment Stärke

Q1-3 2017|18 Q1-3 2016|17 Umsatzerlöse 576,0 551,9 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 70,4 58,0 EBIT Marge 12,2% 10,5%

Q3 2017|18 Q3 2016|17 Umsatzerlöse 190,5 188,8 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 19,9 26,0 EBIT Marge 10,4% 13,8%

Der Umsatz im Segment Stärke in den ersten drei Quartalen 2017|18 lag mit 576,0 Mio. EUR um 4,4 % über dem Vorjahreswert. Umsatzzuwächse konnten aufgrund höherer Absatzmengen sowie im Vergleich zum Vorjahr gestiegener Bioethanolpreise erzielt werden. Das EBIT in Höhe von 70,4 Mio. EUR übertraf den Vorjahreswert um 21,4 %. Die Ergebnissteigerung ist auf die im ersten Halbjahr höheren Ethanolnotierungen sowie auf Produktivitätssteigerungen, stabile Rohstoffkosten und geringere Energiekosten zurückzuführen. Der nach dem sehr guten Vorjahresquartal erwartungsgemäß deutliche EBIT-Rückgang im dritten Quartal lag insbesondere an den vergleichsweise höheren Getreide-Rohstoffkosten aus der Ernte 2017.

Segment Frucht

Q1-3 2017|18 Q1-3 2016|17 Umsatzerlöse 884,0 883,1 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 59,1 56,6 EBIT Marge 6,7% 6,4%

Q3 2017|18 Q3 2016|17 Umsatzerlöse 284,1 277,9 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 15,6 16,5 EBIT Marge 5,5% 5,9%

Der Umsatz im Segment Frucht lag in den ersten drei Quartalen 2017|18 mit 884,0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Das EBIT in Höhe von 59,1 Mio. EUR lag um 4,4 % über dem Vergleichswert des Vorjahres. Während der Geschäftsbereich Fruchtzubereitungen eine deutliche Ergebnisverbesserung einfuhr, ging das EBIT im Fruchtsaftkonzentratgeschäft aufgrund einer erntebedingt schwächeren Produktionsauslastung im dritten Quartal deutlich zurück.

Ausblick

AGRANA geht für das Geschäftsjahr 2017|18 von einem leichten Anstieg beim Konzernumsatz und einer deutlichen Verbesserung beim EBIT aus. Das Investitionsvolumen des Konzerns soll im Geschäftsjahr 2017|18 rund 140 Mio. EUR betragen.

Personalia

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat in seiner Sitzung vom 10. November 2017 die Funktionsperiode von Vorstandsmitglied Dr. Mag. Dipl.-Ing. Fritz Gattermayer bis zum 31. August 2022 verlängert.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 8.900 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 57 Produktionsstandorten einen Konzernumsatz von rund 2,6 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol in Europa. AGRANA ist außerdem Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa.

