CZUR M3000 Pro Book Scanner: Revolutionäre Lösung für Massendigitalisierung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CZUR TECH CO., LTD (http://www.czur.com), Anbieter für intelligente Hardwarelösungen, hat M3000 Pro, ein revolutionäres Scansystem für Bücher, entwickelt, das einfaches und komfortables Scanning mit überlegenen Lichteinstellungen (innovative Seitenbeleuchtung) und einer keilförmigen Buchwippe ermöglicht. Es handelt sich um einen hochmodernen Buchscanner für Unternehmen und Bibliotheken, ein Folgemodell des Smart Scanners (CZUR ET16 Plus). Durch sein zerstörungsfreies Scanverfahren ist der M3000 Pro dazu in der Lage, sowohl gebundene als auch ungebundene Materialien effizient zu scannen und bietet sich dank seiner hohen Geschwindigkeit und starken Leistungsvermögen ideal zur Massendigitalisierung an.

Extrem detailtreues und schnelles Scannen - eine professionellere und sensiblere Buchscan-Lösung

Der CZUR M3000 Pro ist mit leistungsfähiger Hard- und Software für ein professionelles, schnelles und sensibles Buchscan-Erlebnis ausgestattet. Die 32-bit MIPS CPU und 20 MP HD-Kamera ermöglicht bei einer Geschwindigkeit von 60 Seiten/Minute (30.000 Seiten/8 Stunden) das Scannen extrem klarer Seiten. Durch Smart Tilt Correction & Auto-Flatten (spezielle Funktionen) sowie Auto Combine Sides und Leerseitenerkennung (erweiterte Funktionen) deckt die vielseitig einsetzbare Scan-Software so gut wie alle Scanning-Anforderungen von Bibliotheken und Arbeitsplätzen ab. Besondere Beachtung verdient die humanisierte, keilförmige Buchwippe, eine überlegenes ergonomisches Design für eine einfache und effiziente Handhabung. Zusätzlich ermöglicht eine verbesserte Lichtlösung das Scannen von Dokumenten jeglicher Art, einschließlich Hochglanzpapier.

Sichern Sie wertvolle Dokumente mit CZUR M3000 Pro und beschleunigen Sie das Einrichten digitaler Bibliotheken

Das zerstörungsfreie Scanverfahren ermöglicht das schnelle Einrichten digitaler Bibliotheken. CZUR hat diesbezüglich das Vertrauen weltweiter renommierter Universitätsbibliotheken, Einrichtungen, Museen, Regierungsstellen, Rechts- und IT-Abteilungen gewonnen. Zu seinen Partnern zählen die Universität Oxford, die historische Abteilung der Brown Universität, das Britische Museum, die IT-Abteilung des Obersten Gerichtshofes Koreas sowie die Personalabteilung der Landesregierung in Dubai.

CZUR wird sich weiterhin der sorgfältigen Überarbeitung seiner Produkte widmen und die Kooperation mit zusätzlichen Bibliotheken/Archivierungszentren vertiefen, um den Digitalisierungsprozess für Unternehmen, Universitäten und Bibliotheken vorantreiben zu können.

Weitere Informationen zu M3000 Pro finden Sie unter http://www.czur.com.

CZUR: Daten und Fakten

CZUR ist ein weltweites Hightech-Unternehmen, das 2013 gegründet wurde und sich auf Digitalisierungs- und Archivierungslösungen spezialisiert hat. CZUR hat es sich zum Ziel gesetzt, intelligente Büroanwendungen zu entwickeln, um die Arbeitseffizienz im Büro- und Heimbereich grundlegend zu verbessern.

Rückfragen & Kontakt:

Catherine Wang

TEL: +86-755-2397-4826

E-Mail: Catherine @ czur.com

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/626218/M3000_Pro.jpg