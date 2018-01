WIENWOCHE 2018 – Open Call: Über Grenzen, Schleichwege und Gemeingut

Aufruf zur Projekteinreichung bis 4. Februar 2018

Wien (OTS) - Die siebte Ausgabe des Kulturfestivals WIENWOCHE findet von 14. bis 23. September 2018 in Wien statt. Unter dem Titel „Über Grenzen, Schleichwege und Gemeingut“ fragt WIENWOCHE 2018 nach dem Verbindenden – über unterschiedlichste Arten von Grenzen hinweg. Bis 4. Februar 2018 sind alle Interessierten – Einzelpersonen, (Kultur)Initiativen und Gruppen – eingeladen, ihre Projektvorschläge einzureichen.



Informationen und Einreichung: http://www.wienwoche.org/de/500/projekteinreichung_wienwoche_2018

Öffentliche Infoveranstaltung zum Open Call WIENWOCHE 2018 - http://bit.ly/2FhYvXI

Montag, 15. Jänner 2018, 19:00 Uhr im AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Öffentliche Beiratzssitzung am Donnerstag, 1. März 2018, (9:00 bis 17:30 Uhr) in der Galerie Werkstatt NUU, Wilhelm-Exner-Gasse 15, 1090 Wien

Gemeinsam bewegen



Von 14. bis 23. September 2018 stellt die siebte Auflage des Kulturfestivals WIENWOCHE Kunst und Politik der Überschreitung in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „Über Grenzen, Schleichwege und Gemeingut“ lädt WIENWOCHE 2018 dazu ein, über Verbindendes nachzudenken und gemeinsam in Bewegung zu bleiben.

Die Leitfragen für Projektbeiträge zu WIENWOCHE 2018 lauten unter anderem: Welche politisch-kreativen Aktivitäten überwinden heute auf vielfältigste Weise bestehenden geographischen, politischen, sozialen und Klassen-Grenzen? Welche Veränderungen bewirken sie? Wie schaffen organisierte und nicht organisierte mobile Akteur_innen und Gruppen Autonomie durch die unterschiedliche Nutzung von Raum und Zeit, indem sie „Schleichwege“ finden und neue Pfade improvisieren? Was lässt sich daraus lernen?

Wie können transnationale Lebensweisen, Netzwerke und Aktivitäten den bestehenden Grenzen etwas entgegenstellen? Welche gemeinsamen Räume stehen zur Verfügung und welche gemeinsamen Güter lassen sich erfolgreich vor der kapitalistischen Aneignung schützen? Welche neuen Herausforderungen werden sich stellen – und mit welchen Grenzsetzungen werden sie einhergehen? Über welche Werkzeuge verfügt das künstlerische, aktivistische und kulturelle Schaffen, um Grenzen nicht nur im geopolitischen Sinne, sondern auch in Bezug auf symbolische, kulturelle, sprachliche, urbane und andere Grenzen zu hinterfragen? Auf welche Art tragen Satire, Humor und Ironie zu Grenzüberschreitungen bei? Welche anderen Sprachen, Methoden und Vokabulare für solch eine Erkundung gibt es oder könnte es geben?

Und: Wie lassen sich neoliberale, nationale und supranationale Grenzregime, die durch Gewalt Kontrolle und Selektion erzeugen, aufzeigen und gleichzeitig herausfordern?

„Wir laden alle dazu ein, gemeinsam darüber nachzudenken, was uns alle berührt. Lasst uns nach Verbindendem zu suchen, über jede Form von Grenzen hinweg!“ so das WIENWOCHE-Leitungsteam, Nataša Mackuljak und Ivana Marjanović.

Der Open Call von WIENWOCHE 2018 läuft bis 4. Februar 2018. Informationen zur Einreichung finden sich unter http://www.wienwoche.org/de/500/projekteinreichung_wienwoche_2018. In einer öffentlichen Beiratssitzung am 1. März 2018 werden die eingereichten Projekte diskutiert und eine Vorauswahl jener getroffen, die Teil von WIENWOCHE 2018 sein werden.



Wichtige Links zur Projekteinreichung

Detaillierte Informationen zu WIENWOCHE 2018 allgemein:

www.wienwoche.org | facebook.com/wienwoche | twitter.com/wienwoche | instagram.com/wienwoche



Fotos & Presseunterlagen zum Download (inkl. Angaben zu den Fotocredits): http://www.wienwoche.org/de/503/

Über WIENWOCHE

WIENWOCHE ist ein Wiener Festival, das mit der Verschmelzung von kreativen Praktiken und Aktivismus experimentiert: in unterschiedlichen Größen und Formaten und von verschiedenen Seiten der Kunst und sozialer Bewegungen. WIENWOCHE findet seit 2012 jedes Jahr im September statt. WIENWOCHE versteht Kulturarbeit als ein Einmischen in gesellschaftliche, politische und kulturelle Debatten - mit dem Ziel, diese sichtbar zu machen und voranzutreiben. WIENWOCHE möchte die Grenzen künstlerischer und kultureller Praxen erweitern und diese für alle in der Stadt lebenden sozialen Gruppen zugänglich machen.

Träger des Festivals WIENWOCHE ist der unabhängige Verein zur Förderung der Stadtbenutzung.

WIENWOCHE wird von der Kulturabteilung der Stadt Wien mit einer Jahresförderung in der Höhe von 453.000 Euro unterstützt.

Öffentliche Informationsveranstaltung zum Open Call WIENWOCHE 2018

Das WIENWOCHE Leitungsteam Natasa Mackuljak und Ivana Marjanovic beantwortet alle Fragen zum Open Call für WIENWOCHE 2018 und erläutert das Thema "Über Grenzen, Schleichwege und Gemeingut".

Datum: 15.01.2018, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: AU

Brunnengasse 76, 1160 Wien, Österreich

Url: http://wienwoche.org

