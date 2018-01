Steirische Volkspartei: "Familienbonus ist wichtiges Signal für Familien"

Landesgeschäftsführer Eisel-Eiselsberg erfreut über den Familienbonus PLUS

Graz (OTS) - „Der Familienbonus PLUS war eine unserer zentralen Wahlkampfforderungen und ich freue mich, dass dieser familienpolitische Meilenstein so rasch in Angriff genommen wurde“, so der Landesgeschäftsführer der Steirischen Volkspartei, LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg. Nicht weniger als 700.000 Familien und 1,2 Mio. Kinder sollen laut Eisel-Eiselsberg von dieser Steuerentlastung profitieren: „Der Familienbonus PLUS ist ein wichtiges Signal für Familien und beweist, dass die Volkspartei auch weiterhin die Familienpartei ist!“

