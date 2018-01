Alibaba A.I. Labs kündigt strategische Zusammenarbeit mit MediaTek bei IoT-Initiativen an

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Alibaba A.I. Labs, das die Entwicklung von Alibabas Konsumgütern mit künstlicher Intelligenz (AI) leitet, und MediaTek, ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bei Internet of Things (IoT)-Initiativen bekannt, darunter Protokolle für intelligente Haustechnik, maßgeschneiderte IoT-Chips und AI Smart-Hardware, mit dem Ziel, die Entwicklung einer vernetzten Welt im IoT-Zeitalter zu fördern.

Die beiden Unternehmen kündigten außerdem die erste Smartmesh-Konnektivitätslösung für China an, welche die neueste Viele-zu-Viele Bluetooth Mesh-Technologie unterstützt, um die Einführung dieser Technologie im Umfeld intelligenter Haustechnik zu beschleunigen.

Die Lösung, die auf dem von Labs selbst entwickelten IoT-Protokoll mit dem Namen IoTConnect und dem von den Parteien gemeinsam entwickelten Bluetooth-Chip basiert, ermöglicht es intelligenten Haushaltsgeräten, sich automatisch mit Tmall Genie zu koppeln, dem ersten sprachgesteuerten Smart Assistant von Labs. Dies führt zu einem, von Tmall Genie gesteuerten Ökosystem für intelligente Haustechnik.

Miffy Chan, Leiter von Alibaba A.I. Labs, kommentierte: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit MediaTek bei der Erforschung der Zusammenarbeit im IoT-Ökosystem. Unsere AI- und Cloud-Computing-Fähigkeiten sowie MediaTeks Spitzentechnologie beim Design von Chips bieten unseren Konnektivitätslösungen für intelligente Haustechnik einzigartige Vorteile sowie den Verbrauchern in China echten Nutzen und sie ebnen durch Innovation den Weg zu einer vernetzten Welt."

Jerry Yu, Corporate Vice President und General Manager der Home Entertainment Business Group von MediaTek sagte: "MediaTek ist begeistert, mit Alibaba A.I. Labs beim Aufbau eines sprachgesteuerten Ökosystems für intelligente Haustechnik zusammenzuarbeiten. Dies folgt auf unsere bisherige Zusammenarbeit bei der Umsetzung des großen Erfolges von Tmall Genie X1."

Yu fügte hinzu: "Der Markt für intelligente Haustechnik erlebt dank des technologischen Fortschrittes ein enormes Wachstum. Angesichts der Stärke von MediaTek in den Bereichen Konnektivität und Basisband, Computing und Multimedia, gepaart mit Alibabas führenden Vorteilen im Bereich Cloud-Computing und AI, sind wir überzeugt, dass die Zusammenarbeit einen Meilenstein in der Entwicklung des IoT-Zeitalters darstellt."

Die Partnerschaft knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit bei Tmall Genie an, die MediaTek mit seiner Chip-Technologie unterstützte. Alibaba A.I. Labs hat den Smart Home Assistant im Juli letzten Jahres mit dem Ziel auf den Markt gebracht, den chinesischen Verbrauchern völlig neue Interaktionserlebnisse zu bieten. Während des Alibaba Global Shopping Festivals am 11. November letzten Jahres wurden mehr als eine Million Tmall Genie-Geräte in China verkauft.

IoTConnect ist ein offenes Konnektivitätsprotokoll, das auf dem Bluetooth Mesh-Standard für Hersteller intelligenter Hardware und intelligenter Haushaltsgeräte basiert. Intelligente Geräte, die dieses Protokoll verwenden, können automatisch mit Tmall Genie gekoppelt werden. Das Protokoll zielt darauf ab, einheitliche Konnektivitätsstandards unter den intelligenten Geräten zu fördern, damit die Entwicklungskosten von vernetzten Geräten zu senken und die Entwicklung eines sprachgesteuerten Ökosystems für intelligente Haushaltstechnik zu unterstützen.

Die Smartmesh-Lösung unterstützt die neuesten Bluetooth Mesh-Netzwerke und Bluetooth 5 Funktionen, die von der Bluetooth Special Interest Group (SIG) herausgebracht wurden, dem Gremium, das die Entwicklung von Bluetooth-Standards überwacht. Die für die Lösung maßgeschneiderten Bluetooth SoCs (System-on-Chip) MT7581 und MT7583 verfügen über Bluetooth Smart Mesh-Technologie, automatische Kopplung, schnelle Verbindung und geringen Stromverbrauch. Die beiden SoCs werden in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen.

Informationen zu Alibaba A.I. Labs

Alibaba A.I. Labs widmet sich der Erforschung der Mensch-Computer-Interaktion der nächsten Generation und der Umsetzung neuartiger Benutzererfahrungen in die Realität. Die hauseigene F&E-Abteilung konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer AI-Anwendungen im gesamten Handelsökosystem von Alibaba und sie stellt Kunden und Partnern von Alibaba AI-Lösungen bereit. Mit einem erstklassigen Forschungsteam konzentriert sich Alibaba A.I. Labs sowohl auf die theoretische Forschung als auch auf die Kommerzialisierung von Produkten in verschiedenen Bereichen, darunter Spracherkennung, natürliche Sprachverarbeitung, Identifizierung von Stimmprofilen, tiefes Lernen und Computer Vision. Labs konzentrieren sich ebenfalls auf die Entwicklung von AI-Produkten für Verbraucher, darunter Tmall Genie, der erste sprachgesteuerte Smart Home Assistent, der von Labs entwickelt wurde.

Informationen zu MediaTek

MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen, das jedes Jahr 1,5 Milliarden vernetzte Geräte zum Laufen bringt. Wir sind eines der marktführenden Unternehmen bei der Entwicklung von innovativen Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home Entertainment, Konnektivität und Produkte für das Internet der Dinge (IoT). Unser Engagement für Innovation hat uns als eine treibende Kraft im Markt bei mehreren Schlüsseltechnologien positioniert, einschließlich höchst energieeffizienter Mobilfunktechnologien und fortschrittlicher Multimedialösungen für eine breite Palette von Produkten wie Smartphones, Tablets, Digitalfernseher, OTT-Boxen, Wearables und Automobillösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zu erweitern und ihre Ziele leichter durch intelligente Technologien zu erreichen. Wir nennen diese Idee Everyday Genius und sie steht hinter allem, was wir tun. Besuchen Sie www.mediatek.com für weitere Informationen.

Alibaba Group Pressebüro von MediaTek: PR@mediatek.com Nord- und Südamerika: Region Asien-Pazifik Nord- und Region Südamerika Asien-Pazifik Roger Zhang Crystal Liu Kevin Keating Joey Lee Telefon: +1-9175586457 Telefon: +852 63785626 +1- +886 206-321-7295 3-567-0766 # 31602 E-Mail: E-Mail: 10188 Telesis No. 1, Dusing roger.zhang@alibaba-inc.com crystal.liu @ alibaba-inc.com Ct #500, San 1st Rd., Diego, CA92121, Hsinchu USA Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan

