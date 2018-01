Bundesjugendvertretung an Regierung: Junge Arbeitslose absichern!

Die BJV warnt die Regierung vor Auswirkungen von Reformen beim Arbeitslosengeld auf junge ArbeitnehmerInnen und Familien!

Wien (OTS) - Im Zuge der aktuellen Debatten um Änderungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung macht die Bundesjugendvertretung (BJV) auf die Situation junger ArbeitnehmerInnen aufmerksam und plädiert für spezifische Maßnahmen: „Die Regierung hat angekündigt, den Bezug des Arbeitslosengeldes künftig an die Dauer der bisherigen Erwerbsarbeit zu koppeln. Wir plädieren dafür, dabei die spezielle Situation junger ArbeitnehmerInnen in Betracht zu ziehen. Wenn sie einen ihrer ersten Jobs verlieren, könnten sie hier auf der Strecke bleiben“, betont BJV-Vorsitzende Julia Herr.

Gerade Jugendliche haben es beim Einstieg in den Arbeitsmarkt häufig schwer, erklärt Herr weiter: „Oft müssen sie sich mit kurzfristig befristeten Jobs oder prekären Arbeitsverhältnissen abfinden. Wir appellieren an die Regierung, darauf Rücksicht zu nehmen und jungen Menschen Sicherheit zu bieten, damit sie nicht doppelt benachteiligt werden!“ Beispielsweise müssen Ausnahmeregelungen bis zu einer bestimmten Altersgrenze in Betracht gezogen werden, so die BJV.

Insgesamt betrachtet die BJV die derzeit diskutierten Reformpläne der Regierung kritisch: „Dass die Notstandshilfe abgeschafft werden soll, bringt für Menschen, die langzeitarbeitlos sind, weitere Benachteiligungen. Dies würde auch Kinder und Jugendliche, deren Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen sind, noch größerem Armutsrisiko aussetzen“, warnt Herr.

Die BJV bringt sich gerne mit ihrer Expertise in die aktuelle Debatte ein, um hier gemeinsam mit RegierungsvertreterInnen Lösungen für junge Menschen zu erarbeiten, die ihnen Zukunftsperspektiven bieten. „Die neue Regierung darf Kinder und Jugendliche jedenfalls nicht in der Luft hängen lassen“, so Herr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Nicole Pesendorfer-Amon

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 25 // 0676 880 11 1142

presse @ bjv.at

www.bjv.at