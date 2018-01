Sternsinger bei Bürgermeister Häupl

Wien (OTS/RK) - Rund 85.000 Sternsingerinnen und Sternsinger in ganz Österreich sammeln jedes Jahr im Rahmen der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar der Erzdiözese Wien für bedürftige Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika im Zuge von rund 500 engagierten Projekten. Daher hat auch der Besuch der „Heiligen Drei Könige“ bei Bürgermeister Michael Häupl bereits Tradition. Am Mittwoch, dem 10.Jänner, empfing sie der Bürgermeister - diesmal Kinder aus der Pfarre Maria Treu - und spendete einen Geldbetrag als solidarisches Zeichen der Unterstützung der Hilfsprojekte, dieses Jahr speziell für Nicaragua. Für die Sternsingerinnen und Sternsinger, die die Friedensbotschaft und die Segenswünsche für das Jahr 2018 überbrachten, gab’s Schokolade.

(Schluss)du

Rückfragen & Kontakt:

Ingrid Duschek

Mediensprecherin Magistratsdirektion Präsidialabteilung

Telefon: 01 4000 81857

E-Mail: ingrid.duschek @ wien.gv.at