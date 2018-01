ORF SPORT + mit Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

Am 11. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 11. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Frauen-Einzel) um 14.15 Uhr, die Höhepunkte vom Grand Slam in den Standardtänzen in Schanghai 2017 um 19.00 Uhr, vom Radquerfeldeinrennen „3KöniXcross“ 2018 um 19.50 Uhr, vom Damen-Abfahrtstraining in Bad Kleinkirchheim um 20.15 Uhr und vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Frauen-Einzel) um 20.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „FIS Alpine Ski World Cup Magazine“ 2017/18 (Zagreb, Kranjska Gora und Adelboden) um 22.30 Uhr.

Nach den Bewerben in Oberhof bleibt der Biathlon-Weltcup in Deutschland: Ruhpolding ist vom 10. bis 14. Jänner die fünfte Weltcupstation in dieser Saison.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 10. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

