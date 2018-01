Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Februar 2018

Wien (OTS) - 4. Wieden

Wiedner Favoritenstraße - Obere Wieden

13. Februar: Faschingskrapfen von der Oberen Wieden

Den KundInnen teilnehmender Mitgliedsbetriebe wird am 13. Februar 2018, dem Faschingsdienstag, der Einkauf mit einem köstlichen Faschingsrapfen versüßt (solange der Vorrat reicht).



7. Neubau

Westbahnstraße und Kaiserstraße

13. Februar: Faschingszeit – Krapfenzeit – im7ten

Für alle Krapfen-LiebhaberInnen und jene, die es noch werden wollen, gibt es nämlich in Wien Neubau am Faschingsdienstag, dem 13.2.2018 einen Pflichttermin:

In ausgewählten Geschäften in der Westbahn- und Kaiserstraße warten die flaumigen und ganz klassisch mit wohlfeiner Marillenmarmelade gefüllten Polster für die Fastenzeit von der Konditorei Froemmel, von der Café Konditorei Smolinka und vom Ströck auf alle Genusswilligen. Ebenfalls am Faschingsdienstag um 9:00 und um 16:00 Uhr werden auch die etwas handlicheren Jour-Krapfen für unterwegs an der Ecke Westbahn- und Kaiserstraße verschenkt.

Mehr zur Entstehung der Faschingskrapfen www.im7ten.com/faschingskrapfen/



8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

2., 9., 16. und 23. Februar: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).

Alser Straße

13. Februar 2018: Faschingskrapfen in der Alser Straße

Zahlreiche Mitgliedsbetriebe der IG der Unternehmer der Alser Straße versüßen Ihnen am Faschingsdienstag Ihren Einkauf mit einem köstlichen Marillen-Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht).

13. Hietzing

Ober St. Veit

9. und/oder 13. Februar: Faschingskrapfen der Ober St. Veiter Kaufleute

Viele Mitglieder der IG Kaufleute Ober St. Veit versüßen ihren Kundinnen und Kunden am Freitag, dem 9. Februar und/oder am Faschingsdienstag, dem 13. Februar den Einkauf mit einem flaumigen Marillen-Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht).

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

17. Februar: Lumpenball 2018

Nach dem großartigen Erfolg bei der letztjährigen Premiere des Lumpenballs in der Wiener Stadthalle (Halle E), hat die IG Kaufleute Reindorfgasse auch für 2018 ein tolles Programm zusammengestellt, um Wiens größten Faschingsball zu veranstalten. Es erwartet Sie eine Ballnacht der besonderen Art, mit einigen klassischen und vielen überraschenden Elementen! Die Ballbesucher erwartet musikalische Unterhaltung mit der Band CARO, ein Disco Floor mit DJ Phil T, eine Mitternachtseinlage, eine Tombola, eine Sekt-und Spirituosenbar sowie gastronomische Genüsse aus der Reindorfgasse.

Phantasievolle Verkleidung oder klassische Abendkleidung ist erwünscht.

Ballkarten können in Kürze über den Ticketshop der Wiener Stadthalle oder in den Geschäften der Reindorfgasse erworben werden.

Weitere Infos zum Ticketverkauf und zum Programm finden Sie unter: http://www.reindorfgasse.at



16. Ottakring

Thaliastraße

14. Februar: Valentinstag in der Thaliastraße

KundInnen erhalten bei einem Einkauf in den Mitgliedsbetrieben des Einkaufsstraßen-Vereins Thaliastraße einen Glückskeks. Die Kekse mit zahlreichen 3 oder 5-Euro-Gutscheinen sollen den Einkaufsbummel versüßen (solange der Vorrat reicht). Weitere Infos unter: www.thaliastrasse.at.



17. Hernals

Hernalser Spitz

13. Februar: Faschingskrapfen vom Hernalser Spitz

Den KundInnen teilnehmender Mitgliedsbetriebe der Kaufleute des Hernalser Spitz wird am Faschingsdienstag der Einkauf mit einem köstlichen Faschingsrapfen versüßt (solange der Vorrat reicht).



19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

7., 14., 21. und 28. Februar: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt: jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. Februar: Am 20. im 20.

Nicht nur zu Halloween gibt es im Viertel um den Allerheiligenplatz „Süßes oder Saures“! An jedem 20sten im 20sten erhalten KundInnen in den Mitgliedsbetrieben Süßes oder Saures zu ihrem Einkauf.



21. Floridsdorf

Jedlesee

12. und 13. Februar: Faschingskrapfen in Jedlesee

Am Rosenmontag & Faschingsdienstag verwöhnen die Jedleseer Kaufleute ihre KundInnen mit süßen Faschingskrapfen (nur in den teilnehmenden Betrieben und nur solange der Vorrat reicht).

Wirtschaft 21

22. Februar bis 1. April 2018: Ostermarkt

Die Kaufleute der Wirtschaft 21 laden heuer wieder zum traditionellen Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz ein. Von 9:00 bis 21:00 Uhr (auch Sa, So) können sich die Besucher täglich an der gelungenen Mischung des Angebotes, an Brauchtum und Tradition erfreuen und die vielen österreichischen Spezialitäten genießen.

22. Donaustadt

Stadlau

2., 9., 16. und 23. Februar: Freitag ist Markttag!

Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr finden Sie freitags von 8:00 bis 12:30 Uhr am Bauernmarkt in Stadlau. Beachten Sie bitte die wechselnden Standorte des Markts.

- 9. und 23. Februar: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post - 2. und 16. Februar: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Weitere Infos: www.stadlauerkaufleute.at



23. Liesing

Mauer

13. Februar: Faschingskrapfen in Mauer

Am Faschingsdienstag verwöhnen wieder viele Maurer Unternehmen ihre KundInnen mit den "Original Maurer Mini-Krapfen" - eine süße Köstlichkeit zum Faschingsende! Die Maurer Geschäftsleute freuen sich auf Ihren Besuch! Alle Aktivitäten der Maurer Geschäftsleute finden Sie auch auf www.mauer-event.at, www.facebook.at/EinkaufenInMauer und auf www.einkaufsstrassen.at.

