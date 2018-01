„Am Schauplatz“ über „Helden von heute – Die schnelle Welt der österreichischen Online-Stars“

Am 11. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Früher sind die Stars der Kinder und Jugendlichen als Poster an der Wand gehängt. Heute huschen sie über die Bildschirme und Monitore der Jungen. Die „Helden von heute“ leben im Internet. Warum sie so faszinieren, bleibt den Eltern und anderen Erwachsenen oft verborgen. Mit „Helden von heute – Die schnelle Welt der österreichischen Online-Stars“ zeigt „Am Schauplatz“ am Donnerstag, dem 11. Jänner 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 eine Reportage über junge Menschen, die vom Kinderzimmer aus reich und berühmt geworden sind.

Wenn sie vor ihrem Publikum auftreten, herrscht Kreisch-Alarm wie einst bei den Beatles. „Die Youtuber sind die Popstars von heute“, formuliert eine Mutter beim Schlangestehen. Vier Stunden wird es dauern, bis ihr Sohn eines der begehrten Autogramme von ChaosFlo44 ergattern wird. Er und andere österreichische Internet-Stars präsentierten sich ihren Fans im vergangenen November auf der Wiener Messe.

Die „Helden von heute“ erzielen mit ihrer Arbeit ein erkleckliches Einkommen. Likes und Views sind ihr Geschäft. „Am Schauplatz“-Reporter Alfred Schwarzenberger dokumentiert den täglichen Kampf österreichischer Internet-Stars um die Anerkennung und Zuneigung ihrer Fans.

