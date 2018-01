Einladung Pressegespräch: Stiftungsprofessur für Data Intelligence

Wien (OTS) - Die Digitale Transformation produziert noch nie dagewesene Datenmengen, die Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen. Hinter dem Begriff „Data Intelligence“ verbirgt sich das Know-how, diese Daten auszuwerten und so komplexe Entscheidungsprozesse zu vereinfachen.



Für dieses wichtige Aufgabenfeld wurde Allan Hanbury, 43, ein international renommierter Data Scientist auf die neue Stiftungsprofessur für Data Intelligence an der TU Wien berufen. An der Fakultät für Informatik bearbeitet er die Bereiche Data Analytics und Intelligent Interaction. Die Stiftungsprofessur entsteht im Rahmen der Forschungskooperation zwischen der Deutschen Telekom AG, der T-Mobile Austria, der TU Wien sowie der TU Berlin und wird gefördert durch das EU Labs Programm der Telekom Innovation Laboratories (T-Labs).

Die TU Wien, der neu berufene Professor und die Partner präsentieren das konkrete Lehr- und Forschungskonzept der Stiftungsprofessur sowie Innovationsbereiche von Data Intelligence.



Pressegespräch Stiftungsprofessur Data Intelligence

Ihre Gesprächspartner_innen:

Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien

Allan Hanbury, Professor für Data Intelligence, TU Wien

Axel Küpper, Professor für Service-centric Networking, TU Berlin

John Calian, Vice President T-Labs

Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile Austria



Datum: 22.01.2018, 10:00 Uhr

Ort: TUtheSky, 11. OG

Getreidemarkt 9, 1060 Wien, Österreich

