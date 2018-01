Bad Bük auf der Ferien Messe Wien – Stand 1003 Halle A

Therme Bük mit attraktiven Angeboten für Messebesucher

Wien/Bad Bük (OTS) - Mit der Ferien Messe Wien sind auch die winterlichen kalten Tage angebrochen und man sehnt sich nach wärmenden Wohlfühlmomenten. Tanken Sie Ruhe und Gesundheit in der Therme Bük! Tauchen Sie ein in das sanfte warme Heilwasser einer magischen Wohlfühloase in den ungarischen Voralpen. Informieren Sie sich über die Wohlfühlangebote auf der Ferien Messe Wien am Bad Bük (Bükfürdő)Stand!

www.visitbuk.hu www.thermebuk.hu

Therme Bük – Thermenglück für ihre Gesundheit.

Rückfragen & Kontakt:

Allgemein:

Mag. Adrienn Schaffer – Direktorin für Marketing & Sales

Therme Bük Kur- und Erlebniszentrum

H-9740 Bük, Termál krt. 2/A.

Tel: +36 94 558 080

Mail: marketing @ bukfurdo.hu

Web: www.thermebuk.hu



Presse/B2B:

Dipl.Oec. Balazs Kovacs

GD Consulting (Wien-Budapest)

www.good-deal.at, www.good-deal.hu

Tel: +43 664 24 33 124

kb @ good-deal.at