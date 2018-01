oe24.TV erreicht bei Video-Views neuen Rekordwert im Privat-TV

Teletest weist oe24.TV 21.132.286 Video-Abrufe (Bruttoviews) aus – Bester Privat-TV-Wert aller Zeiten bei Streaming

Wien (OTS) - Die aktuellsten Streaming-Zahlen des Teletest (AGTT) für den Dezember bringen oe24.TV einen neuen Rekord: Mit 21.132.286 Video-Abrufen (Bruttoviews) erreicht oe24.TV den besten Wert, den ein österreichischer Privatsender jemals in der Streaming-Ausweisung des Teletests erreicht hat.

Beeindruckend sind dabei vor allem die Detail-Zahlen von oe24.TV:

Mehr als 10,7 Millionen Video-Abrufe erreichte laut Teletest der aktuelle oe24.TV-Livestream! Bei den „Video-On-Demand“-Abrufen kommt oe24.TV im Dezember auf 10,3 Millionen.

Vor allem das Wachstum von oe24.TV ist sensationell: Gegenüber dem Vormonat November kann oe24.TV bei den Online-Video-Views um starke 16,9 % zulegen. In absoluten Zahlen steigert oe24.TV innerhalb von nur einem Monat seine Video-Abrufe um mehr als 3 Millionen!

„Die offiziellen Teletest-Streaming-Zahlen zeigen einmal mehr:

oe24.TV ist DER digitale TV-Sender. Mit mehr als 21 Millionen Video-Views innerhalb eines Monats haben wir im österreichischen Online-Bewegtbild-Markt eine neue Dimension erreicht. Darauf sind wir mehr als stolz und es ist der Beweis dafür, dass unser Konzept des ersten österreichischen Live-News-Senders voll aufgeht. Sobald in Österreich und auf der Welt etwas passiert, sehen es unsere Seher und User live auf oe24.TV“, freut sich oe24-Geschäftsführer Niki Fellner über die Rekord-Werte.

