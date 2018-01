MA 48-Christbaumsammelstellen noch bis diesen Sonntag

Weihnachtsbäume gehören zur Christbaumsammelstelle oder zum Mistplatz, nicht in den Müllbehälter. Das temporäre Service der MA 48 steht noch bis 14. Jänner zur Verfügung.

Wien (OTS) - Noch bis diesen Sonntag, den 14. Jänner, steht den Wienerinnen und Wienern das bewährte Service der MA 48 für die Christbaumsammlung zur Verfügung. Wer sich bis dahin noch nicht von seinem Weihnachtsbaum trennen will, kann ihn danach jederzeit auf einen der Wiener Mistplätze abgegeben. An den 530 temporär eingerichteten Christbaumsammelstellen wurden bereits 1000nde Christbäume abgegeben. Das Slogan „Ohne Lametta wäre netter!“ gilt natürlich noch weiter: Die MA 48 bittet, die Bäume von allen Resten des Schmucks wie Haken und Lametta zu befreien, da der Schmuck zumeist noch weiterverwendet werden kann und um Verunreinigungen zu vermeiden.

Vom Kerzenschein zur sauberen Energie

Nach Weihnachten 2016 brachten die Wienerinnen und Wiener rund 700 Tonnen an alten Christbäumen zu den Sammelstellen, dies entspricht in etwa 160.000 Stück. Die abgeschmückten Christbäume werden in die Wiener Müllverbrennungsanlagen geliefert und dort von Wien Energie zu klimaneutraler, sauberer Energie verwertet. Die daraus produzierte Energie (über 1.700 MWh) versorgt etwa 975 Haushalte einen Monat lang mit Strom und 2.280 Haushalte mit Fernwärme. Somit hat jeder Christbaum einen 2-fachen Nutzen: Nach dem Strahlen zum Weihnachtsfest wird die Wohnung beheizt bzw. mit Strom beliefert. Insgesamt versorgt Wien Energie über 380.000 Haushalte und 6.800 Großkunden mit sauberer Fernwärme, die zu rund einem Drittel aus der Müllverbrennung gewonnen wird. Die Christbaumsammlung besteht bereits seit 1990. Seither wurden unglaubliche 2,5 Millionen Stück an Christbäumen bzw. 11.200 Tonnen bei der MA 48 abgegeben.

Christbäume haben nichts im Restmüll zu suchen

Die MA 48 appelliert daran, die Christbäume nicht im Restmüllbehälter zu entsorgen. Die führt nur zu Überfüllungen und daher zu Verunreinigung am Müllbehälterstandplatz. Ärger der übrigen NachbarInnen ist somit vorprogrammiert und die Arbeit der Müllabfuhr wird auch unnötig erschwert.

Wo ist die nächste Sammelstelle? Das Misttelefon, der Online Stadtplan und die 48er App weisen den Weg.

Wie jedes Jahr gibt es die nötigen Infos zu den Christbaumsammelstellen beim Misttelefon (01/546 48), auf der Homepage der MA 48, sowie im Online- Stadtplan (www.wien.gv.at/stadtplan) der Stadt Wien und in der 48er App:

Einfach das Kästchen bzw. den Filter "Christbaumsammelstellen" aktivieren. Nach Eingabe der Adresse erscheinen sofort die nächsten Sammelstellen im Umkreis des Wohnorts. Durch Klicken des Christbaum-Icons wird die jeweilige Adresse angezeigt.

