AVISO: Medien-Präsentation Stefan Herheim

Freitag, 12. Jänner 2018 um 10:30 Uhr, Theater an der Wien

Wien (OTS) - Der norwegische Opernregisseur Stefan Herheim wird ab der Spielzeit 2022/23 das Theater an der Wien als neuer Intendant leiten. Das wurde im Dezember 2017 bekanntgegeben.



Anlässlich seiner Bestellung steht Stefan Herheim im Theater an der Wien am Freitag für ein Gespräch mit den Medien zur Verfügung, gemeinsam mit Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner sowie Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien und Roland Geyer, derzeitiger Intendant des Theater an der Wien.



Zeit: Freitag, 12. Jänner 2018 um 10:30 Uhr

Ort: Theater an der Wien, Foyer

Zugang: über Haupteingang Linke Wienzeile 6, 1060 Wien



Um Anmeldung wird gebeten: presse @ theater-wien.at



