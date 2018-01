Precision for Medicine erweitert seine Dienstleistungen in Europa und kündigt die nächste Generation des Biomarker-Datenmanagements und der Plattform für translationale Informatik an

Bethesda, Maryland, und Genf (ots/PRNewswire) - Precision for Medicine, ein Unternehmen der Precision Medicine Group, gab heute bekannt, dass es seine Dienstleistungen in den Bereichen Biomarker-Datenmanagement und translationale Informatik in Europa ausdehnt. Die Erweiterung um ein Expertenteam mit Sitz in Genf, Schweiz, ergänzt das US-Angebot von Precision, um den Kunden wirklich globale Dienstleistungen im Bereich der translationalen Forschung anbieten zu können. Mit dem Genfer Team eröffnet Precision eine weitere europäische Betriebsstätte mit der Precision seine aktive internationale Expansion fortsetzt.

An vorderster Front der Präzisionsmedizin steht die Biomarker-Forschung, die für die Entwicklung innovativer Behandlungsmethoden von entscheidender Bedeutung ist, einschließlich der Vorhersage relevanter klinischer Ergebnisse für eine Vielzahl von Behandlungen und Populationen. Doch die Forscher kämpfen unvermindert mit der Organisation und Abfrage dieser hochdichteten und umfassenden Datensätze.

Precisions neues Genfer Team besteht aus einer einmaligen und diversifizierten Gruppe mit erfahrenen Datenwissenschaftlern, Bioinformatikern, Immunoinformatikern und Translationsinformatikern. Diese Informatik- und Datenwissenschaftler ergänzen Precisions bestehendes Team für translationale Informatik, um konkurrenzloses Biomarker-Datenmanagement und translationale Informatikdienstleistungen anzubieten, welche die translationale Forschung für innovative Pharma- und Biotech-Kunden sowohl in Europa als auch in den USA erleichtern. Dr. Jerome Wojcik wurde zum Senior Vice President, Translational Informatics and Biometrics, Europa, ernannt und wird das neue Team in der Schweiz leiten.

Das Genfer Büro erweitert strategisch, zusätzlich zu den bestehenden Büros in Berlin, Paris und Edinburgh, die wachsende Präsenz von Precision in Europa und positioniert das Unternehmen als wissenschaftlichen Vorreiter im schnell expandierenden Bereich der Präzisionsmedizin.

Precision freut sich ebenfalls, das Release von QuartzBioSM bekannt geben zu können, der nächsten Generation seiner proprietären Technologieplattform, die zur Beschleunigung der translationalen Forschung entwickelt wurde. Diese jüngste Iteration der erstmals 2014 eingeführten Plattform stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Unterstützung des Biomarker-Datenmanagements und der translationalen Informatik dar und unterstützt aktiv einen breit gefächerten Kundenstamm an biopharmazeutischen Kunden.

QuartzBioSM verarbeitet alle Biomarker-Daten mit extremer Geschwindigkeit, einschließlich High-Content und High-Throughput-Daten, wie Immunosequenzierung, Durchflusszytometrie und Profilerstellung des Transkriptoms, und ist in der Lage, mehr als 10 Millionen Datenpunkte zu harmonisieren. Die interaktive Plattform, die erste ihrer Klasse, ist 21 CFR Part 11- und CDISC-konform, um die Unterstützung von Zulassungsanträgen zu ermöglichen, und bietet fortschrittliche Visualisierungs- und Berichtsfunktionen, die den Kunden letztlich wertvolle Zeit und Mühe ersparen. Weiterführende Informationen über QuartzBioSM finden Sie unter www.quartz.bio

Chad Clark, Präsident von Precision for Medicine, kommentierte die erweiterten Fähigkeiten von Precision in Europa und das Release von QuartzBioSM: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot im Bereich der translationalen Forschung in Europa mit unserem Büro in Genf erweitern können. Die einzigartige Vielfalt und wissenschaftliche Erfahrung des Teams ist für unsere Kunden von unschätzbarem Wert. Unsere weltweiten Teams schaffen zusammen mit unserer Technologieplattform QuartzBioSM ein ausgesprochen umfassendes, branchenführendes Angebot an Biomarker-Datenmanagement und translatorischer Informatik für internationale Pharmainnovatoren, die sich täglich mit der Frage beschäftigen, wie hochkomplexe Biomarker-Informationen am besten harmonisiert und bewertet werden können."

Precision for Medicine unterstützt Lifesciences-Unternehmen bei der Verwendung von Biomarkern, die für das genauere und effektivere Targeting von Patienten erforderlich sind. Precision verwendet bei der klinischen Forschung neuartige Biomarker-Ansätze, welche die neuesten Fortschritte in der Wissenschaft und Technologie nutzen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen vorwiegend auf Genomik, Immunantwort-Assays, weltweite Probenlogistik, Biomarker-Analysen, begleitende Diagnostika und die Durchführung klinischer Studien. Precision for Medicine ist Teil der Precision Medicine Group und beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende an 22 Standorten in den USA, Kanada und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter precisionformedicine.com (http://www.precisionformedicine.com/).

