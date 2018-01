Chemetall® ist die neue globale BASF-Marke für innovative Oberflächenbehandlungstechnologien

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Vor etwas mehr als einem Jahr hat der BASF-Unternehmensbereich Coatings Chemetall, einen weltweit führenden Anbieter von Oberflächentechnik, übernommen. Chemetall hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist in der Branche für qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen bekannt. Chemetall wird als Marke der globalen Business Unit Surface Treatment des BASF-Unternehmensbereichs Coatings agieren und stellt heute seinen neuen Markenauftritt vor. Martin Jung, Senior Vice President Surface Treatment, spricht von einem Meilenstein: "Eins plus Eins ist mehr als zwei: Unser neuer Markenauftritt spiegelt das beeindruckende Know-how von BASF in Chemie- und Lackanwendungen mit Chemetalls marktführenden Kompetenz in der Oberflächenbehandlung wider. Gemeinsam werden beide Unternehmen ihren Kunden unübertroffene Lösungskompetenz bieten."

BASF ist seit langem als globaler Innovationsführer bekannt. Chemetall ist global anerkannt für die Entwicklung leistungsstarker Produkte und individueller Lösungen für Kunden. Die Kombination von Fachwissen und Innovationskraft zweier globaler Marktführer wird Innovationen weiter beschleunigen und noch größeren Kundenerfolg ermöglichen.

"Die Marke Chemetall ist weltweit für ihre Technologieführerschaft bekannt", sagt Julia Murray, Global Marketing Communications Surface Treatment. "Wir sind sehr stolz auf unseren globalen und lokalen kundenorientierten Ansatz. Teil des BASF-Unternehmensbereichs Coatings zu sein ermöglicht uns, den Mehrwert für unsere Kunden durch das kombinierte Know-how und Engagement für kontinuierliche Innovation weiter zu erhöhen. Wir werden unseren Kunden den Zugang zu branchenführenden Technologien, Systemen und Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verbessern - immer mit dem Ziel, Effizienz und Mehrwert weiter zu steigern."

Unter der Marke Chemetall entwickelt und fertigt BASF maßgeschneiderte Technologie- und Systemlösungen für angewandte Oberflächentechnik. Die Produkte schützen Metalle vor Korrosion, erleichtern das Umformen und die Bearbeitung, bereiten Teile optimal für den Lackierprozess auf und gewährleisten eine exzellente Haftung der Beschichtung. Die Produkte werden in einer Vielzahl von Branchen und Endmärkten wie Automobil, Luftfahrt, Aluminiumveredelung und Metallumformung eingesetzt.

Über den Unternehmensbereich Coatings der BASF

Der Unternehmensbereich Coatings von BASF verfügt über eine globale Expertise in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Fahrzeug- und Autoreparaturlacke sowie Bautenanstrichmittel. Wir schaffen zukunftsweisende Lösungen und fördern Innovation, Design und neue Anwendungsmöglichkeiten, um die Bedürfnisse unserer Partner weltweit zu erfüllen. Unsere Kunden profitieren von unseren Fachkenntnissen und den Ressourcen interdisziplinärer, global arbeitender Teams in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien-Pazifik. Im Jahr 2016 erzielte der Unternehmensbereich Coatings weltweit einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden EUR.

2016 erwarb BASF Chemetall, einen weltweit führenden Anbieter angewandter Oberflächenbehandlungen von Metall-, Plastik- und Glassubstraten für zahlreiche Industrien und Märkte. Mit dieser Erweiterung des Portfolios wird BASF ein noch umfassenderer Lösungsanbieter im Bereich Coatings.

Solutions beyond your imagination - Coatings by BASF. Mehr über den Unternehmensbereich Coatings von BASF und dessen Produkte finden Sie im Internet unter www.basf-coatings.com.

Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com.

