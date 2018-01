Handheld bringt den NAUTIZ X9, einen robusten Android PDA für den Outdoor-Einsatz, auf den Markt

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Handheld Group

(https://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=PRNe

wsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX9Launch), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern, kündigte heute den neuen NAUTIZ X9 an: einen ultra-robusten PDA, der für den Außeneinsatz unter extremsten Bedingungen oder den Gebrauch in Industrieumgebungen entwickelt wurde.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu .com/players/uk/8155251-handheld-launches-nautiz-x9-rugged-pda/

Der neue NAUTIZ X9 (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-Computer/handheld-PDA/nautiz-x9/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX9Launch) Android PDA ist für Industrie- undFeldeinsätze gedacht, bei denen Zuverlässigkeit kritisch und Robustheit wichtig sind. Er bietet eine vollständige und einzigartige Palette an Funktionen: der ultra-robuste NAUTIZ X9 kann als Mobilcomputer, Datensammler oder Feld-Computer genutzt werden.

Der ultra-robuste NAUTIZ X9 bietet:

Einen Quad-Core-Prozessor und ein einfach zu bedienendes Android 7 (Nougat) Betriebssystem.

GPS/GLONASS als Standard

Optional High-Speed 2D Imager.

13-Megapixel Kamera auf der Rückseite mit Autofokus und Blitz und 2-Megapixel Front-Kamera.

4G/LTE Android-Handy-Funktionalität.

Google GMS für Google-Maps-Navigation und Play-Store-App-Zugang.

Das kapazitive 5-Zoll-Multi-Touch-Display ist auch bei Sonnenlicht lesbar.

IP67 - Schutz gegen Staub und Wasser

Der NAUTIZ X9 ist für den Gebrauch unter extremsten Bedingungen im Freien und für industrielle Umgebungen konzipiert. Dieser robuste PDA ist MIL-STD-810G (https://www.handheldgroup.com/de/warum-robuste-computer/Robustheitstest/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX9Launch) zertifiziert: gegen Wasser, Vibrationen,Luftfeuchtigkeit, Extremtemperaturen und Höhenunterschiede. Das neueste Gerät von Handheld kommt mit einem 1,3-GHz-Prozessor mit 2 GB RAM und 16 GB Flash. Die 4800-mAh-Batterie hält einen kompletten Arbeitstag, und das bei intensiver Nutzung.

"Die Aufnahme des NAUTIZ X9 in unsere Produktfamilie zeigt unser Engagement, wirklich robuste Feldgeräte auf den Markt zu bringen.", sagt Johan Hed, Produktmanager bei Handheld Group. "Der NAUTIZ X9 erweitert unsere bereits umfangreiche Android-Palette, für die zunehmend mehr Bedarf besteht. GMS-Zertifizierung ist eine extra Funktion, die bei Enterprise-Geräten kein Standard ist, sich aber für unsere Kunden als unerlässlich erwiesen hat und ihnen Zugang zur kompletten Suite von Google-Anwendungen gibt. Die Zuverlässigkeit und die Robustheit des NAUTIZ X9 werden sich bei Feldeinsätzen von großem Wert erweisen."

Der NAUTIZ X9 ist Teil der NAUTIZ-Familie von robusten PDAs und ist auf den nächsten Messen, zunächst InfraTech (https://www.infratech.de/), Geospatial World Forum

(https://geospatialworldforum.org/) und InterSec

(https://www.intersecexpo.com/frankfurt/18/for-visitors/welcome.aspx)

zu sehen.

Einführungswebinar

Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil, bei dem das NAUTIZ X9 vorgestellt wird. Um zu einer für Sie passenden Zeit teilzunehmen melden Sie sich hier an (http://www.handheldgroup.com/webinar/new-product/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX9Launch).

Verfügbarkeit

Bestellungen für den NAUTIZ X9 können ab sofort entgegengenommen werden, die Auslieferung erfolgt ab Januar 2018.

Über Handheld

Die Handheld Group produziert und liefert weltweit robuste Mobilcomputer, PDAs und Tablet-PCs. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobillösungen für Unternehmen in Branchen wie Geodäsie, Logistik, Land- und Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgung, Bauwesen, Instandhaltung, Bergbau, Militär und Sicherheit an. Die Handheld Group mit Hauptsitz in Schweden hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Mehr erfahren Sie auf: http://www.handheldgroup.com/de.

Rückfragen & Kontakt:

Sofia Löfblad

Marketing Director

Handheld Group

Schweden: +46-510-54-71-70

s.lofblad @ handheldgroup.com



Amy Urban

Marketing Director

Handheld US

USA: +1-541-752-0319

a.urban @ handheld-us.com