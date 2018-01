petWALK – die weltweit erste SMARTE Premiumtüre für Haustiere kommt aus Österreich

petWALK - der weltweit führende Hersteller von qualitativ hochwertigen Türen speziell für Hunde und Katzen stellt die nächste Generation von Tiertüren auf der CES® (Consumer Electronics Show) in Las Vegas vor.

petWALK Tiertüren sind in mehr als 30 Ländern weltweit erfolgreich im Einsatz und begeistern die Kunden vor allem durch den absolut luftdichten und einbruchshemmenden Aufbau, der Wärmedämmung auf Passivhausniveau, sowie der automatischen und kontaktlosen Zutrittskontrolle.

Jetzt erscheint die nächste Generation von petWALK!

Auf der CES® 2018 präsentiert petWALK die weltweit erste vollständig vernetzte High-End Haustiertüre, die von überall aus mittels mobiler App, beliebigem Webbrowser oder Smart-Home-Geräten wie Sprachassistenten gesteuert werden kann. Das Öffnen, Schließen und Konfigurieren der Türe funktioniert damit kinderleicht! Individuelle Benachrichtigungen halten den Tierbesitzer über aktuelle Geschehnisse auf dem Laufenden und eine Zeitleiste gibt darüber Auskunft, was im Laufe des Tages alles passiert ist.

Aber es wurde nicht nur eine App entwickelt, sondern noch viel mehr!

petWALK ist in seiner Branche das erste Unternehmen weltweit, das ein vollständig modulares und flexibles Hard- und Softwaredesign anbietet, wodurch die petWALK Türe mit externen Geräten, wie RFID Readern und Sensoren, aber auch mit beliebigen Cloud-basierenden Services erweitert werden kann. Gleichzeitig wird die Einbindung von petWALK selbst in externe Smart Home Systeme ermöglicht. So kann flexibel auf neue Technologien und – noch wichtiger – auf Kundenwünsche eingegangen werden.

petWALK zeigt auf der CES® völlig neue Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. die funkbasierte Einbindung einer externen RFID Antenne, die die Benutzung der Tiertüre für Tiere mit implantierten Transpondern noch bequemer macht; die Anbindung an die Nest™ Cam, die eine neuartige Tiererkennung und als intelligente Videoschnittstelle die Beobachtung des Tiereingangs ermöglicht; die Anbindung an Amazon’s Echo™ („Alexa“), wodurch die petWALK Tiertüre per Sprachsteuerung bedient werden kann; sowie in Zusammenarbeit mit einem der führenden Paketdienstleistern DPD ein Paketabgabeservice über die petWALK Tiertüre, die in Zukunft Lieferungen in Ihrer Abwesenheit sicher entgegennehmen kann.

Wer hätte gedacht, dass eine Tiertüre so vielseitig und wandelbar ist?

Das österreichische Unternehmen Petwalk Solutions GmbH & Co KG ist der führende Hersteller von Premium-Eingangstüren speziell für Tiere. Die patentierte und preisgekrönte petWALK Tiertüre ist eine absolut luftdichte, wärmegedämmte und einbruchshemmende Tiereingangslösung. petWALK kann fast überall eingebaut werden und kann in Design und Funktion flexibel an die Bedürfnisse von Haustieren und deren Besitzer angepasst werden. Schon jetzt ist das Unternehmen in über 30 Ländern – von Österreich bis nach Australien - weltweit erfolgreich.



