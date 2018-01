Makeblock präsentiert preisgekrönte STEAM-Lernlösungen auf der CES 2018

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Deine Zukunft kodieren" ("Code Your Future") wird Makeblock (http://www.makeblock.com/), ein führender globaler Anbieter von STEAM-Lernlösungen, sein umfassendes Sortiment preisgekrönter Produkte im Bereich Kodierung, Robotik, AI und IoT-Wissen vom 9. bis zum 12. Januar auf der CES 2018 im Las Vegas Convention Center, South Hall 2, Stand 25425, vorstellen. Darüber hinaus wird Makeblocks Flaggschiff-Produkt Makeblock Neuron auf der Messe mit einem CES 2018 Innovation Award in der Kategorie "Technologie für eine bessere Welt" ("Tech for a Better World") ausgezeichnet werden.

"2018 hat sich Makeblock u.a. zum ultimativen Ziel gesetzt, Kinder an das Kodieren heranzuführen und sie zu inspirieren, bereits in einem jüngeren Alter zu lernen, wie etwas geschaffen werden kann", so Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock. "Makeblock hat sich schon immer dafür eingesetzt, die branchenführendsten STEAM-Lernlösungen für den Bildungssektor zu schaffen, und durch scharfen Fokus auf Hardware, Software-Entwicklung, Lernmaterialien und Robotik-Wettbewerbe, können wir dieses Ziel sogar noch schneller erreichen."

Makeblock Neuron ist eine hochmoderne, programmierbare elektronische Baustein-Plattform für STEAM-Lerner ab 6 Jahren. Neuron umschließt über 30 Bausteinarten mit verschiedenen Funktionen, wie z. B. Strom, Licht- und Tonsensoren, LED-Panel, Motor und mehr. Alle Bausteine können miteinander verbunden werden, um zu multifunktionalen elektronischen Lösungen zu werden. Mithilfe der flussbasierten Programmiersoftware Neuron App können Anwender mit Leichtigkeit innovative Gadgets, wie Smart Home, IoT-Haustierfütterer, virtuelle Gartengeräte und Smart Dog, bauen. Neben der Neuron-App kommt Makeblock zusätzlich mit drei visuellen Programmiersoftwares, die auf MITs Scratch basieren: Makeblock-App, mblock-App und mblock-PC.

Makeblock Neuron ist nicht nur Preisträger des 2018 CES Innovation Award, sondern hat auch vier international anerkannte Branchenauszeichnungen für Design erhalten: Deutschlands Red Dot Product Design Award, Amerikas IDEA Gold Award, Koreas K-Design Gold Award und Japans Good Design Award.

Makeblock bietet ebenfalls verschiedene Online- und Offline-Lernressourcen sowie Aktivitäten an, einschließlich zugehöriger Online-Kursmaterialien, Lehrpläne, Erlebnis-Workshops und den internationalen Robotik-Jugendwettbewerb MakeX. Bislang nutzen 4,5 Millionen Menschen in 140 Ländern Makeblocks STEAM-Lernlösungen, um Programmiersprachen, wie z. B. Scratch und Python, sowie fortschrittliche Technologien, wie AI und IoT, zu unterrichten und zu lernen. Anwender können frei vom visuellen Programmieren zu textbasierten Programmieren, wie Python, in Makeblocks mblock mit nur einem Klick wechseln.

Bitte besuchen Sie Makeblock auf der CES im Las Vegas Convention Center, South Hall 2, Stand 25425, um aus erster Hand zu erfahren, wie das Unternehmen die Bildungslandschaft revolutioniert.

Informationen zu Makeblock

Makeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter von STEAM-Lernlösungen. Durch Anbieten leicht anwendbarer programmierbarer Robotik-Kits, einer elektronischen Baustein-Plattform, einer DIY-Robotikplattform, Kursen und visuellen Programmierapps möchte das Unternehmen Kindern helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Makeblock veranstaltet auch den internationalen Robotik-Jugendwettbewerb MakeX, in dem Schülerteams mit selbst gebauten Robotern gegeneinander antreten und dabei lernen, Probleme zu lösen, sowie ihr Technologiewissen und ihre Teamwork-Kompetenz vertiefen. Bislang beschäftigt Makeblock 450 Mitarbeiter, von denen die Hälfte im Bereich F&E tätig ist. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen: http://www.makeblock.com.

