MediaTek kündigt UltraHD-SmartTV-Plattform an, die HDR-Standards und 120Hz-Inhalte unterstützt

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek, der Branchenführer in der Entwicklung von stromsparenden, hoch effizienten und hoch integrierten System-on-Chip-Lösungen (SoCs-Lösungen), gab heute den MT5598 Chipsatz für 4K TVs mit HDR bekannt. Der MT5598 ist eine hochwertige UltraHD-SmartTV-Plattform mit einer führenden Spezifikation, um die neuesten - und zukünftigen - Inhalte für UltraHD TV und Filme zu ermöglichen.

Neben der Unterstützung diverser HDR-Technologien für Einsteiger und Profis bietet der äußerst leistungsfähige MT5598 Herstellern von 4K TVs die Flexibilität, das Gerät mit zahlreichen LCD-Paneelen, Hintergrundkombinationen, lizensierten oder lizenzfreien Technologien und lokalisierten Inhaltsstandards zu kombinieren. Diese Standards umfassen UltraHD Blu-ray sowie Streaming-Dienste von Netflix, YouTube, Amazon, VuDu, VQQ, Voole, iQIY und YouKu.

MT5598 bietet KI-Verbesserungen von MediaTek (http://www.mediatek.com/), die eine Sprachsteuerung sowie ein Publikums-, Umgebungs- und Inhaltsbewusstsein bei SmartTVs ermöglichen. Diese können das Nutzererlebnis in ihrer Gesamtheit verbessern, da sie eine maßgeschneiderte Echtzeitreaktion beim Bild, bei der Kanalauswahl und mehr bieten - je nachdem, wer, wie und was im Fernseher angesehen wird.

"Seit 20 Jahren ist MediaTek ein Marktführer bei der Entwicklung von innovativen Chipsätzen für Produkte und Geräte aus dem Bereich Heimkino", erklärt Evan Su, General Manager der Home Display and Custom IC Business Unit bei MediaTek. "Unser neuester SmartTV-Chipsatz erfüllt die modernsten Online-Streaming-Standards und bringt eine gehobene Bildqualität in Wohnungen auf aller Welt."

Neben HDR-Inhalten verfügt der MT5598 über eine eigene HDR-Remapping-Engine im Dynamikbereich. Der Chipsatz bietet eine HRD-Verbesserung in der Nachbearbeitung für SDR-Inhalte auf HDR-fähigen Displays, lässt Farbe erneut durchdringen, ermöglicht eine Farbsättigung und schafft den Dynamikbereich der Helligkeit, der bei SDR-Inhalten verloren geht. In Kombination mit der 13. Generation der Picture Quality Engine verbessert das MediaTek Super Resolution System (SRS) selektiv kleine Details, ohne dass Artefakte entstehen. Zudem werden Ecken schärfer dargestellt und es wird eine 4K Motion Estimation and Motion Compensation (MEMC) geboten.

Nähere Informationen zum MT5598 finden Sie unter

https://www.mediatek.com/products/digitalTv/mt5598

Über MediaTek Inc.

MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen ohne eigene Produktionsstätte, das jedes Jahr bei 1,5 Milliarden vernetzten Geräten mitwirkt. Das Unternehmen ist ein Marktführer im Bereich der Entwicklung innovativer Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home-Entertainment-Systeme, Konnektivität und Produkte der Internet-der-Dinge (IoT). Aufgrund des Augenmerks auf Innovation wurde das Unternehmen zu einer treibenden Kraft in mehreren technischen Schlüsselbereichen, einschließlich äußerst leistungseffizienter Mobiltechnologien und modernster Multimedialösungen für eine breite Produktpalette, z. B. Smartphones, Tablets, Digitalfernsehen, OTT-Boxen, Wearables und Automobillösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zu erweitern und unterstützt sie dabei, ihre Ziele durch intelligente Technologien schneller zu erreichen. Diesen Ansatz nennt das Unternehmen Everyday Genius. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediatek.com.

MediaTek Pressebüro:

PR @ mediatek.com

Kevin Keating, MediaTek +1- 206-321-7295 10188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, USA

Joey Lee, MediaTek

+886 3-567-0766 # 31602, No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan