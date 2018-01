Wien-Meidling: 46-jähriger mutmaßlicher Dieb von Zielfahndern festgenommen

Wien (OTS) - Am 08.01.2018 um 07:15 Uhr konnten Zielfahnder des Landeskriminalamts einen 46-jährigen mutmaßlichen Dieb in einem Obdachlosenheim in der Wilhelmstraße festnehmen. Der Festgenommene steht im Verdacht, im November 2017 insgesamt 50 Klimageräte aus einem Lager gestohlen zu haben. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf über 20.000 Euro, 32 der gestohlenen Geräte im Wert von über 10.000 Euro konnten sichergestellt und an die geschädigte Firma ausgefolgt werden. Zuvor hatte die Gruppe Braunsdorfer des Landeskriminalamts Wien umfangreiche Ermittlungen geführt, in deren Zuge auch die 35-jährige Mittäterin des Festgenommenen ausgeforscht und angezeigt werden konnte.

