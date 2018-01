LR Gerhard Köfer: Dr. Arnold Riebenbauer berät das Team Kärnten als unabhängiger Experte

Klagenfurt (OTS) - Der österreichweit anerkannte Jurist und ehemalige Richter Dr. Arnold Riebenbauer ist ab sofort als unabhängiger Experte für das Team Kärnten aktiv und wird die Bewegung in Rechtsfragen, vor allem im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, beraten. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Riebenbauer, der keine politische Funktion einnehmen, sich aber in wichtigen Zukunftsfragen, die unser Bundesland bewegen, engagiert einbringen wird“, zeigt sich Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer begeistert: „Dr. Riebenbauer geht es um die Sache und nicht um Parteipolitik. Seine neutrale Meinung wird für unsere Bewegung von zentraler Bedeutung sein.“

Dr. Riebenbauer ist derzeit der Sprecher der ARGE der alpinen Vereine in Kärnten, mit über 47.000 Mitgliedern, und bekleidet zudem diverse Spitzenfunktionen im Alpenverein. Dort ist er unter anderem der zweite Vorsitzende des Landesverbandes Kärnten und der Vorsitzende der Sektion in Spittal an der Drau. Große Bekanntheit erlangte Dr. Riebenbauer insbesondere auch als Vorsitzender der Disziplinarkommission des Österreichischen Skiverbandes: „Alleine diese Tätigkeiten zeigen, über welch enormen Erfahrungs- und Wissensschatz Dr. Riebenbauer verfügt und wie wertvoll sein Einsatz für unsere unabhängige Bewegung ist“, betont Köfer abschließend.

