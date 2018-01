TU Wien erhält erneut anerkannte Auszeichnung von internationalem Fachverband RICS

Die hohe Qualität des Masterprogramms Immobilienmanagement & Bewertung wurde für weitere fünf Jahre bestätigt.

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Evaluierungsprozess zeichnete die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) erneut den Master of Science (MSc) Immobilienmanagement & Bewertung des Continuing Education Center der TU Wien aus. Der Universitätslehrgang ist nun berechtigt das Qualitätssiegel dieses internationalen Berufsverbandes bis 2022 weiter zu führen.

„Die Re-Akkreditierung des MSc Immobilienmanagement & Bewertung für weitere fünf Jahre ist eine besondere Auszeichnung, die uns bestätigt den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das Zusammenspiel aus Praxisbezug und fundierter Theorie ist die Grundlage für den hohen Standard des Lehrgangs, der in der neuerlichen Akkreditierung durch diese renommierte Institution seinen Ausdruck findet“ , freut sich Univ.Prof. Dr. Bob Martens, FRICS, Lehrgangsleiter und Studiendekan für die Weiterbildung an der TU Wien.

Ein weltweit anerkanntes Gütesiegel

Die RICS ist ein weltweit agierender Berufsverband von Immobilienfachleuten mit mehr als 125.000 Mitgliedern in über 140 Ländern. Die Vereinigung steht für eine professionelle Berufsausübung in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft. Sie regelt und fördert den Berufsstand auf Grundlage hoher fachlicher Standards und einer strengen Berufsethik.

Die Aufrechterhaltung hoher Maßstäbe in der Ausbildung ist ein weiterer Grundpfeiler der RICS. So gibt es eine Zusammenarbeit mit akademischen Studienanbietern, um die Qualität bestehender und neuer Kurse zu bewerten und auszuzeichnen. AbsolventInnen eines akkreditierten Universitätslehrganges steht ein verkürztes Aufnahmeverfahren in diese international anerkannte Organisation offen. Neo-Mitglied der RICS, Mag. Johannes Endl, MSc, MRICS, Vorstand ÖRAG Österreichische Realitäten AG und Absolvent des MSc Immobilienmanagement & Bewertung erklärt: „Der fachliche Hintergrund [meines MSc-Studiums] hat mir bei meiner eigenen Aufnahme in die RICS geholfen – neben den strengen Ethikregulatorien ist solides Wissen eine der Hauptmerkmale der Aufnahmekriterien.“

Die Mitglieder der RICS - erkennbar an der Bezeichnung MRICS - stehen für umfassendes (Fach-)Wissen, einen breiten Erfahrungsschatz und berufliche Integrität. Sie sind eingebunden in eine internationale Gemeinschaft von Fachleuten, die wertvolle Chancen der Vernetzung und gewinnbringende Kontakte mit anderen hoch qualifizierten Berufskollegen ermöglicht.

MSc Immobilienmanagement & Bewertung – ein Erfolgsrezept seit mehr als 20 Jahren

In Österreich dürfen nur zwei Institutionen das renommierte Ausbildungs-Gütesiegel des RICS führen. Eine davon ist die TU Wien, die seit 1997 das MSc-Programm Immobilienmanagement & Bewertung anbietet. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung des Universitätslehrgangs in den Bereichen Immobilienprojektentwicklung, -bewertung und -finanzierung bereitet die Studierenden optimal auf die (internationalen) Anforderungen der Praxis vor. Das bestätigt auch Mag. Endl, MSc. „Seit Abschluss meines Studiums konnte ich einerseits vom breit gefächerten Wissen profitieren, das in konzentrierter Form das komplexe Querschnittsthema 'Immobilie' beleuchtet, aber ebenso von den vielen Kontakten im Alumni-Netzwerk ImmoABS, dem ich im erweiterten Vorstand angehören darf. Die unbestrittene Qualität der Vorträge, der Vortragenden und des Kontaktnetzwerks als solchem zeichnen die Ausbildung aus – was durch die (nun erneuerte) RICS-Akkreditierung unterstrichen wird“ , so der erfolgreiche Absolvent.

Das MSc-Programm Immobilienmanagement & Bewertung startet 2018 sowohl im Februar als auch im Oktober, Anmeldungen sind jederzeit möglich.

Nähere Informationen finden Sie unter https://immobilien.tuwien.ac.at.

