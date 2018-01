Pressefrühstück vom 9.1.2018 zu „Tradition with a Twist“ – der Juristenball am 10.2.2018 in der Hofburg

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Tradition with a Twist" präsentierte der Juristenverband den Ball am 10. Februar 2018 in der Hofburg. Iva Schell, miss Lillys Hats Designerin Niki Osl, Thomas Schäfer- Elmayer, Juristenverband Präsident Dr. Fritz Wennig, Sponsor Roland Schmid (IMMOUnited GmbH) und Präsident Udo Jesionek vom "Weissen Ring"waren anwesend. Presselady Marika Lichter: "Dieser Ball ist für Tanzbegeisterte, aber ich für Musikliebhaber ein absolutes Highlight der Ballsaison".

