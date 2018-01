Termine am 10. Jänner in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Pressetermin zu „Zukunft der Marx Halle“ mit StR Renate Brauner, Wien-Holding-GFin Sigrid Oblak, Wirtschaftsagentur-GF Gerhard Hirczi (Marx Halle, 3., Karl-Farkas-Gasse 19) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. August Ruhs sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Hans Rausch durch StR Andreas Mailath-Pokorny (1., Rathaus, Wappensaal) 11.30 Uhr, Pressetermin zum Thema „Ausbau des ÄrztInnen-Angebots im Gemeindebau“ mit StR Michael Ludwig Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres (Arzt-Ordination Dr. Haas in der Nähe von U6-Station, 20., Klosterneuburgerstraße 99-105, Ausgang Leipziger Platz)

