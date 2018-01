Polizeiball 2018 im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Am 12. Jänner 2018, um 21.00 Uhr (Einlass ab 20.00 Uhr), findet im Rathaus der Wiener Polizeiball statt. Mehr als 2.300 Gäste besuchen jährlich dieses Glanzlicht der Wiener Ballsaison. Die Mischung aus elegant gekleideten Ballgästen und internationalen Uniformen verleiht dem Ball ein einzigartiges Flair und macht ihn zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nachdem uns in den vergangen Jahren Gäste aus den USA, Frankreich, Bosnien Herzegowina, Russland, Marokko und Rumänien beehrt haben, freuen wir uns in diesem Jahr Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Finnland und der Schweiz begrüßen zu dürfen. Die feierliche Balleröffnung wird von einem Jungdamen- und Jungherrenkomitee unserer Polizeischülerinnen- und Schüler des Bildungszentrums Wien vorgenommen werden. Die weiteren zahlreichen Programmpunkte und Angebote entnehmen Sie bitte dem mitgesandten Ballführer.

Karten für den Wiener Polizeiball sind unter www.wienerpolizeiball.at erhältlich.

Die Landespolizeidirektion Wien ersucht um mediale Verwertung und Aufnahme in den Ballkalender.

