Landesweite Heizungstour der Energie- und Umweltagentur war voller Erfolg

LH-Stv. Pernkopf: „Gemeinsam schaffen wir die Energiewende auch beim Heizen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit 2015 erzeugt Niederösterreich bereits 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien. Jetzt geht es weiter mit einer breit angelegten Beratungsoffensive der Energie- und Umweltagentur NÖ für mehr saubere, effiziente und erneuerbare Heizungen. Rund um Neujahr war die Energie- und Umweltagentur NÖ in insgesamt 13 Einkaufszentren mit einem Beratungsstand vertreten. Auf der großen Beratungstour quer durch Niederösterreich informierten Energieberater zum Energiesparen beim Heizen. In Amstetten, Wiener Neustadt, St. Pölten, Krems, Schrems, Wieselburg, Neunkirchen, Purgstall, Gerasdorf, Waidhofen an der Thaya und in Wien nahmen hunderte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eine kostenlose Beratung in Anspruch. „Mit dieser Kampagne wollen wir die Menschen zum Umstieg auf ökologische und saubere Heiztechniken motivieren. Es freut mich ganz besonders, dass unser Angebot so gut genutzt wird. Gemeinsam schaffen wir die Energiewende auch beim Heizen“, so LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.

Wer es nicht geschafft hat, persönlich bei einer Tourstation vorbeizuschauen, kann auch jetzt noch bequem von Zuhause aus unter www.energiebewegung.at/sauberheizen mitmachen. Je nach Angabe zum Heizsystem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt Informationen zum Heizkesseltausch, zu Förderungen und vielem mehr. „Unser Ziel ist es, dass bis Ende des Jahres über 50 Prozent der Räume in Niederösterreich erneuerbar, effizient und sauber beheizt werden. Um möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu bewegen, haben alle, die teilnehmen gleichzeitig die Chance tolle Preise wie z.B. ein e-Auto für ein Jahr, eine PV-Anlage im Wert von 8.000 Euro, einen Heizkessel im Wert von 7.000 Euro oder auch eine solare Kühlung im Wert von 5.000 Euro zu gewinnen“, erklärt Dr. Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at, Energie- und Umweltagentur NÖ, Teresa Prendl, Mobil 0676/83 688 569, E-Mail teresa.prendl @ enu.at, www.enu.at

