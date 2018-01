Boote Ortner goes Düsseldorf

Das Kärntner Unternehmen präsentiert auf der boot eine mit bahnbrechendem Elektromotor betriebene Weltneuheit

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Am 20. Jänner öffnet in Düsseldorf die größte Wassersport-Messe der

Welt ihre Pforten, rund 1.800 Aussteller aus 60 Ländern werden dort auf

einer Ausstellungsfläche von 94.000 Quadratmetern ihre Produkte und

Dienstleistungen präsentieren. Mit Boote Ortner (oder Ortner electric?)

ist auch eines der innovativsten nautischen Unternehmen Österreichs

vor Ort vertreten, am Stand besichtigt werden können drei Benzin- sowie

ein Elektro-Modell, jeweils aus dem Hause Nautique stammend. Mit

dieser US-Werft betreibt Ortner eine ebenso zukunftsweisende wie

erfolgreiche Kooperation in Sachen Elektro-Mobilität: So erfolgt der

Einbau von E-Motor und Batterie eines in den USA in Auftrag gegebenen

Modells in Villach, danach wird das Boot wieder nach Übersee zum

Endkunden verschifft – ein eindrucksvoller Beleg für die einzigartige

Kompetenz und Erfahrung, die sich die Kärntner Firma in diesem

Segment angeeignet hat.

Aktuell und attraktiv

Bei allen in Düsseldorf zu sehenden Nautique-Booten handelt es sich um

die brandaktuellen 2018er-Modelle, die mit zahlreichen Verbesserungen

aufwarten können. So sorgt bei der G-Serie nicht nur ein neuartiger

Steuerungsassistent für leichtere Manövrierbarkeit, auch der Turm wurde

überarbeitet und bietet nun 15 cm mehr Kopffreiheit. Die Surfbrett-

Halterung wurde hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität

optimiert. Eine erweiterte Palette an LED-Beleuchtungsoptionen sowie

an Farbvarianten für Innenraum und Gel-Beschichtung sollen eine

atemberaubende Optik garantieren, die Akustik kommt dank des

ausgeklügelten, individuell steuerbaren und ebenfalls neuen Stereo-

Systems von JL Audio ebenfalls nicht zu kurz. GoPro-Fans werden an

der speziellen Halterung am Heckbalken sowie der Möglichkeit, die

Kamera per Touchscreen einzurichten und zu steuern, ihre Freude

haben.



Das Beste zum Schluss: Boote Ortner gewährt auf der boot

hochinteressante Messerabatte – ein Grund mehr, warum sich ein

Abstecher nach Düsseldorf lohnt!

