Die HausBau + EnergieSparen Tulln ist DIE Messe zum Start in die Bausaison

Umfassende Information für Ihr Traumhaus bieten unabhängige Berater von 19. bis 21. Jänner 2018

Tulln (OTS) - 360 Fachaussteller auf 22.500 m² lassen keine Fragen zu den Themen Bauen, Renovieren, Sanieren und Einrichten offen. Kompakt und nach Themenbereichen aufgestellt präsentieren sich alle führenden Marken und Fachfirmen. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Programm mit 44 Fachvorträgen auf zwei Bühnen.



Folgende Kompetenzzentren finden Sie auf der HausBau + EnergieSparen Tulln

Bauen und Umbauen

Wohnen und Einrichten

Energiesparen und Heiztechnik

Niederösterreichs Top-Wohnbauexpertinnen und –experten auf der HausBau + EnergieSparen:

Wer ein Haus baut oder auf der Suche nach der perfekten Wohnung ist, der hat viele Fragen. Die richtigen Antworten zu finden, kostet Zeit und Geld. Wer sich die viele Wege ersparen will, sollte sich diese Chance daher nicht entgehen lassen. Das Land Niederösterreich bringt im Rahmen des NÖ Wohnbausymposiums die Top-Expertinnen und Experten aus Niederösterreichs Wohnbauwelt an einen Ort. Diese informieren am 19.01.2018 von 13.00 bis 17.00 Uhr auf der Bau.Trend.Bühne in Halle 10 zu allen wichtigen Themen rund ums Bauen und Wohnen. In neun 20-minütigen Vorträgen zu den Bereichen wie NÖ Wohnbauförderung, Wohnbaufinanzierung und gemeinnütziger Wohnbau erfährt man alles, um für sein Wohnbauprojekt bestens gerüstet zu sein.

Sonderschau der NÖ Tischler: „Im Reich der Sinne“

Niederösterreichische Tischler entführen in das „Reich der Sinne“. In der Sonderschau stehen individuelles Design, Lösungskompetenz und die Liebe zum Handwerk im Mittelpunkt. In der Halle 4 präsentieren die Tischlermeister ihre eindrucksvollen Designstücke. Weitere Höhepunkte: Unikate der Meisterschule für Tischler - MK Pöchlarn, Eindrücke der Berufsweltmeisterschaft der Möbeltischler - World Skills.

„7 auf 1 Streich“ - 7 Experten aus 7 verschieden Fachgebieten

7 Experten aus 7 Fachgebieten beraten auf der HausBau + EnergieSparen Tulln 2018. Die Plattform Innovative Gebäude bieten mit dem Bau.Energie.Umwelt-Cluster NÖ die Beratungsaktion: 7auf1Streich. Der Zweck innovativer Gebäude liegt im behaglichen und gesunden Umfeld bei gleichzeitiger Minimierung von Energie- und Ressourcenverbrauch und Maximierung von Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit. Unter guter Architektur versteht die Plattform Innovative Gebäude smarte, also intelligente Gebäude, bei denen es nicht allein auf die Optik, auf die Energieeffizienz oder auf die Kosten ankommt, sondern auf das Zusammenspiel aller Faktoren. Die Mitglieder der Plattform Innovative Gebäude arbeiten an innovativen und ganzheitlichen Lösungen.

ecoplus - Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich

ecoplus - Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich initiiert eine spezielle Qualifizierungsmaßnahme für energieeffiziente Heiztechnik mittels Bauteilaktivierung. Richtige Beratung und unabhängige Information sind der Grundstein für Ihr erfolgreiches Bauprojekt. Im Vortragsbereich beim Messestand der eco.plus erfahren Sie mehr, unter anderem „Stroh, ein Dämmstoff mit Zukunft“, „Sonnenhaus – Das Bau- und Heizkonzept der Gegenwart und Zukunft“ oder „Kein X für ein U – Wie bekomme ich anständige Bauqualität“. Informationen gibt es auf der HausBau + EnergieSparen Tulln von 19. bis 21. Jänner 2018.



Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 9,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 9,00

Öffnungszeiten:

Freitag, 19. Jänner bis Sonntag 21. Jänner 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr



Verpassen Sie nicht den wichtigsten Termin zum Start der Hausbausaison

zu den Themen Bauen, Energie und Wohnen

HausBau + EnergieSparen Tulln

19. Jänner bis 21. Jänner 2018

Messegelände Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at

