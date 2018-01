BlueBird schließt Finanzierung eines Krankenhausprojektes in Höhe von 165 Millionen USD in Afrika ab

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - BlueBird Finance & Projects gibt den erfolgreichen Abschluss eines komplexen Finanzierungspakets in Höhe von 165 Millionen USD für ein Engineering-Procurement-Construction (EPC) schlüsselfertiges Bauprojekt eines innovativen Krankenhauses, einschließlich der medizinischen Geräte, in Ostafrika bekannt.

Der Haupt-EPC-Unternehmer ist eine riesige internationale Baufirma.

Das Krankenhaus, dessen Bau vor kurzem begonnen wurde, wird das modernste und professionellste des Landes sein.

Die Finanzierung wurde basierend auf mehreren ECAs (Export Credit Agencies = Kreditversicherungen) und anderen einzigartigen marktkonformen Instrumenten arrangiert, an der mehrere internationale Banken beteiligt waren.

BlueBird hat das gesamte Paket strukturiert und den Prozess bis zum Abschluss geleitet.

Der Darlehensnehmer ist eine Regierungsstelle.

Der erfolgreiche Abschluss kommt zu mehreren Finanzierungen hinzu, die sich auf eine Höhe von insgesamt 300 Million USD belaufen und die BlueBird im Jahr 2016 abgeschlossen hat.

BlueBird Finance & Projects (http://www.projectfinance.co.il/), unter der Leitung von Nir Bareket und Ram Shalita zusammen mit einem Team von erfahrenen Experten, spezialisiert sich seit mehr als 15 Jahren auf den Aufbau von komplexen Finanzpaketen

(http://www.projectfinance.co.il/?page_id=9) für große

Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern. Zu seinen Kunden gehören große internationale EPC-Unternehmen und Sponsoren.

BlueBird ist aktuell in den Abschlussphasen bei mehreren weiteren Projekten in Afrika in den Bereichen der Wasseraufbereitung und der Landwirtschaft, die sich auf eine Höhe von insgesamt 140 Millionen USD belaufen.

Darüber hinaus belaufen sich die konkret für 2018 geplanten Finanzierungsprojekte in den Bereichen Wohnungs- und Straßenbau sowie IT auf 420 Millionen USD.

