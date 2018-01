„Unterwegs in Österreich“ am 9. Jänner aus Flachau

Schwerpunktthema „Netzwerken – aber richtig“

Wien (OTS) - „Netzwerken – aber richtig“ ist das Schwerpunktthema am Dienstag, dem 9. Jänner 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Lukas Möschl und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft abschließend aus Flachau.

Dienstag, 9. Jänner: Schwerpunktthema „Netzwerken – aber richtig“

„Guten Morgen Österreich“ aus Flachau

Stargäste sind diesmal Sonja Weißensteiner und Uwe Schmid, die gemeinsam singen werden. „Guten Morgen Österreich“ zeigt einen Nachbericht vom Legendenrennen. Mental-Coach Manuel Horeth gibt Tipps, wie man sich mental auf Erfolg einstellt. Mehr Musik kommt von Johanns Erben – einer Band aus der Region.

„Daheim in Österreich aus“ aus Flachau

Im Ortsporträt stellt niemand Geringerer seine Heimat vor als Hermann Maier. Zum Thema „Richtig Netzwerken“ ist Amelie Groß von der Jungen Wirtschaft Salzburg zu Gast. Und im Society-Teil geht es um das Neujahrstreffen von Jeannine Schiller.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

