Einladung zur Pressekonferenz: Was türkis-blau nicht angehen will

Wien (OTS) - Wir erlauben uns höflich, die Damen und Herren, von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin aufmerksam zu machen:

Pressekonferenz mit dem

Obmann von FreeMarkets.AT, Mag. Christian Ebner

Thema: Was türkis-blau nicht angehen will

Das türkisblaue Regierungsprogramm wurde von der Opposition erwartungsgemäß kritisiert. Oft ist aber das, was verschwiegen oder ausgelassen wird, spannender als das Gesagte. Wir bieten einen Blick auf die Reformen, die Türkis-Blau nicht angehen will, obwohl sie für die wirtschaftliche Gesundheit Österreichs wichtig wären. Die Lücken sind gar nicht so klein.

Datum: Donnerstag, 11. Jänner 2018

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: Cafe Prückel, 1010 Wien, Stubenring 24

Wir freuen uns darauf, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei diesem Pressetermin persönlich begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Fachliste der gewerblichen Wirtschaft

Günter RITTINGER

Tel: 0664 34 00 121

Mail: wirtschaft @ fachliste.at