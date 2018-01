Raus mit den alten „Strom- und Ölfressern“!

Austria Email Messetour 2018 präsentiert innovative Speicher und Wärmepumpen für Neubau und Sanierung

Knittelfeld (OTS) - Winterzeit ist Heizungszeit. Die steigenden Energiepreise bringen viele Konsumenten zum Nachdenken über Alternativen, wie sie langfristig Energie einsparen können. Spezialisten für Warmwasser und Heizungstechnik von Austria Email beraten ab Mitte Jänner heuer wieder bei sechs Messen, wie Sie ihren alten Strom- bzw. Ölfresser gegen einen neuen, passenden und energieeffizienten Warmwasserbereiter oder eine Wärmepumpe tauschen können. Den Start macht die Häuslbauermesse ab 18. Jänner in Graz.

Austria Email Vorstand Dr. Martin Hagleitner freut sich mit seinem Vertriebsteam auf die große Messetour: „Ob Neubau oder Sanierung, ob Sommer oder Winter, ob Heizung oder Kühlung - es ist für jeden etwas dabei. Bis zu 90 % der Energiekosten in einem Haushalt entstehen durch Warmwasser und Raumheizung. Nur mit Qualitätsgeräten können Energiekosten und somit Geld für den nächsten Urlaub gespart werden. Das österreichische Traditionsunternehmen mit Sitz in Knittelfeld ist Spezialist für Speicher- und Heizungstechnik.

Die Messetermine im Detail:

Häuslbauermesse Graz 18.-21. Jänner

Bauen und Wohnen Wien 25.-28. Jänner

Haus und Bau Innsbruck 2.-4. Februar

Bauen und Energie Salzburg 8. 11. Februar

Häuslbauermesse Klagenfurt 16.-18. Februar

Combau Dornbirn 9.-11. März

Weiters ist Austria Email bei der Energiesparmesse Wels und der IFH Nürnberg vertreten. Hagleitner erklärt: „Für jene, die bereits eine Sanierungsmaßnahme geplant haben, gibt es ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Kommen Sie zum AE Messestand, der durch die großen AE Buchstaben leicht erkennbar ist.“

Auch auf den wichtigsten Exportmärkten wird Austria Email präsent sein, wie etwa die Mostra in Mailand, die Aquatherm in Moskau, die Bautec in Berlin etc.

Nähere Infos zum Austria Email Produktsortiment finden Sie auch auf www.austria-email.at

Rückfragen & Kontakt:

Austria Email

Austriastrasse 6

8720 Knittelfeld