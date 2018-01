Team Verstärkung bei Interalp Touristik

Matthias Ellmerer - Head of Operations

Mit unserem Umzug nach Kufstein kam vieles auf den Prüfstand, wir haben uns verändert und einiges optimiert - mit der Erweiterung unseres bereits starken Teams durch Matthias Ellmerer sehe ich das Unternehmen Interalp nun in eine noch professionellere und erfolgreichere Zukunft gehen". Mag. Sigrid Ruppe-Senn, Geschäftsführung Interalp

Kufstein (OTS) - Die Interalp Touristik GmbH ist stolz, mit Anfang des Jahres ein neues Teammitglied vorstellen zu dürfen. Herr Matthias Ellmerer verstärkt ab sofort das Operations Team und bringt mit seiner langjährigen Beratungs- und IT Erfahrung wertvolles Know-How in das Tourismus-Marketing Unternehmen in Kufstein.



Der verheiratete Familienvater von 2 Töchtern lebt in Schwoich/nahe Kufstein und bringt viel Beratungs- sowie auch IT-Erfahrung mit in das Tourismus Unternehmen.

Er hat eine erfolgreiche berufliche Laufbahn mit Schwerpunkten als technischer Projektleiter, IT-Manager sowie Software-Entwickler und -Berater hinter sich und konzentriert sich nun voll auf seine neue Aufgabe als Head of Operation bei Interalp Touristik.

HINTERGRUND DES UNTERNEHMENS INTERALP

Interalp Touristik wurde 2004 von Alexander Drastil gegründet und 2016 von Sigrid Ruppe-Senn übernommen und weitergeführt. Das Unternehmen hat für sich einen klaren Anspruch: als DER Professionalist im touristischen Vertriebssegment den Hotelbetrieben zur Seite zu stehen und dabei hochwertigsten Know-How Transport und Service zu liefern.



Interalp Touristik hat mit Matthias Ellmerer einen teamfähigen und erfahrenen Charakter mit hands-on Mentalität ins Boot geholt und agiert damit am Puls der Zeit was hochwertigen Support und technische Weiterentwicklung im touristischen Marketing und Vertrieb angeht.

