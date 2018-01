Deutschlands Premium-Architektur-Magazin startet Qualitätsoffensive: HÄUSER erscheint mit mehr Seiten, mehr Inhalt und mehr Volumen

Unter dem Motto "Mehr Raum für noch mehr Klasse" startet HÄUSER das Jahr 2018 mit einer umfangreichen Qualitätsoffensive. Ab der Januar-Ausgabe (EVT: 08.01.2018) erscheint das Premium-Magazin für Wohnarchitektur mit größerem Umfang und Volumen, einer noch besseren Ausstattung und mehr redaktionellem Inhalt.

Matthias Frei, Publisher LIVING: "Wir investieren in HÄUSER, unsere Premium-Marke für Architektur innerhalb unseres Living-Portfolios. HÄUSER baut seine Stärken aus und untermauert damit seine Premium-Stellung im Segment. Die redaktionellen Neuerungen unterstreichen die Qualität und Relevanz des Magazins, das wissen mit Sicherheit auch unsere Kunden zu schätzen."

Künftig wird der Umfang um bis zu 24 redaktionelle Seiten erweitert und die Grammatur des Papiers erhöht. Die Heftstrecken werden länger und die Hausreportagen noch großzügiger und opulenter. Darüber hinaus bietet die Redaktion künftig noch mehr Tiefe und Substanz durch noch mehr Hintergrundinformationen, überraschende Ideen und wertvolle Services. Zudem werden regelmäßige Extras geboten wie etwa das "Haus & Bauen"-Booklet oder ausklappbare Panoramaseiten.

Anne Zuber, Chefredakteurin HÄUSER: "Der Kasten mit Plänen und Details zur Bauweise im Anschluss an jede Hausreportage war in dieser Genauigkeit schon immer ein USP von HÄUSER - ein Part, den die Leser besonders schätzen. Diesen ergänzen wir nun um noch mehr Informationen zu bestimmten Materialien, Techniken oder der Möblierung, weil wir nicht nur inspirieren, sondern gute Architektur auch nachvollziehbar machen möchten."

Begleitet wird die Qualitätsoffensive von umfangreichen Marketing-Maßnahmen: Dazu zählen Anzeigenschaltungen u.a. in den G+J-Titeln ART, BRIGITTE WOMAN, CAPITAL, GEO, GEO SAISON, IDEAT, LIVING AT HOME, LUFTHANSA MAGAZIN und VIEW. Außerdem gibt es Abo-Maßnahmen und Aktionen am Point-of-Sale mit Zweitplatzierungsdisplays und Varioplakaten.

Über HÄUSER

HÄUSER ist das Premium-Magazin für moderne Architektur und Design und genießt mit seinem ausgeprägten Gespür für Zeitläufe, Entwicklungen und Trends seit mehr als 35 Jahren größten Respekt in der Architektur- und Designszene. Im Fokus stehen Einfamilienhäuser, Umbauten und Renovierungen - auf höchstem Niveau. HÄUSER zeigt seinen Lesern in opulenten Bildern Innen- und Außenwelten und gibt detaillierte Informationen zu Materialien, Bauweisen und Plänen. Mit dem renommierten HÄUSER-AWARD zeichnet das Magazin einmal im Jahr innovative und zukunftsfähige Architektur aus.

