OTTO Immobilien: Mag. Julia Mayer neue Personalchefin

Eugen Otto: "Schätze ihre breite Erfahrung und Kompetenz in unterschiedlichsten Bereichen"

Wien (OTS) - Die Wiener Otto Immobilien Gruppe hat mit Mag. (FH) Julia Mayer eine neue

Leiterin für Human Resources und Organisationsentwicklung. Die 33jährige Expertin für Recruiting, Employer Branding und Personalcontrolling kommt von PwC Wien, wo sie zuletzt als Senior Human Capital Business Manager tätig war. Bei Otto Immobilien ist sie für knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Prozessoptimierung innerhalb des Unternehmens verantwortlich. „Ich schätze ihre breite Erfahrung und Kompetenz in unterschiedlichsten Bereichen, die sie mit Elan, Durchschlagskraft und Empathie für die Weiterentwicklung des Unternehmens einsetzt“, so Firmeneigentümer Dr. Eugen Otto.

Mayer hatte nach der Matura an der Fachhochschule Wiener Neustadt das Studium Wirtschaftsberatende Berufe sowie weiterführende Ausbildungen wie beispielsweise das Psychotherapeutische Propädeutikum oder einen Lehrgang an der Donauuniversität Krems abgeschlossen. In ihrer beruflichen Karriere sammelte sie fundierte Erfahrung und Expertise in den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sowie dem Headhunting. Zuletzt zeichnete sie als HR Business Partner für 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

