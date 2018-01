Wahlkampfauftakt der Grünen Niederösterreich

Helga Krismer setzt auf Kontrolle und Transparenz, öffentlichen Verkehr und Umweltschutz

St. Pölten (OTS) - Heute beginnt mit ihrem offiziellen Wahlkampfauftakt für die Grünen Niederösterreich der Wahlkampf zur Landtagswahl am 28. Jänner 2018. Mit einem Sonderzug fährt die Grüne Spitzenkandidatin und Landessprecherin Helga Krismer von St. Pölten nach Wien und retour. Dabei wird sie von über 200 Menschen u.a. den weiteren KandidatInnen und vielen Grünen GemeinderätInnen sowie Aktivisten begleitet. Die zentrale Botschaft lautet: "Machen nur wir!". Passend zu ihrem Schwerpunktthema setzen die Grünen Niederösterreich bei ihrem ungewöhnlichen Wahlkampfauftakt in einem eigenen Zug auf das Thema Mobilität: „Es gibt im gesamten Wahlkampf kein klareres Angebot als unsere Forderung nach einem 365€-Ticket für alle Öffis in ganz NÖ​. Wer das Ticket will, muss die Grünen wählen, denn nur wir wollen es umsetzen! Die ÖVP blockiert seit Jahren die Umsetzung des Öffi-Tickets. Wir wollen das, weil es gut für die Umwelt und gut fürs 'Börserl' ist. Jetzt gilt es also: Wird es das Ticket und sowie eine Schienen- und Bahnoffensive in NÖ bald geben? Oder wird es nur unsere Vision bleiben?​“, so Helga Krismer

Die Landessprecherin und Spitzenkandidatin ist die Aufdeckerin in Niederösterreich: „Die Grünen sind die einzige Partei, die der allmächtigen ÖVP die Stirn bietet. Zu oft schon haben ÖVP, SPÖ und FPÖ gemeinsame Sache gemacht und sich gegenseitig gedeckt. Wenn die ÖVP die absolute Mehrheit erhält, dann ist eine erfahrene Kontrollpartei notwendig. Kontrolle ist daher ein "zentrales Element" im Angebot der Grünen.“

Als weiteres Schwerpunktthema nennt Helga Krismer den Umweltschutz und den Schutz der Gesundheit: „Gentechnik, Dioxin und Pestizide im Essen? Nicht mit uns! Gesunde Böden und giftfreie Landwirtschaft sind für uns Grüne ein Muss, denn Essen soll ein gesunder Genuss ohne Angst sein: Bio, regional und saisonal. Deswegen machen wir uns für ein Verbot von Glyphosat und allen anderen Pestiziden stark, die unsere Umwelt belasten, unser Essen vergiften und Bienen töten.“, schließt sie ab.

