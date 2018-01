Schulbau 2018: Wien investiert 120 Mio Euro

Wien (OTS) - Im Bereich der Schulen setzt Wien auch im neuen Jahr auf topmoderne neue Schulräume: „2018 investieren wir in Neubau, Erweiterung und Sanierungen der Wiener Pflichtschulen rund 120 Mio. Euro“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Diese modernen Lernräume kommen 112.000 Schülerinnen und Schüler in Wiener Pflichtschulen zugute.“

So wurden für das Schuljahr 2018/19 insgesamt zwölf Erweiterungsprojekte beschlossen. Sie befinden sich derzeit in der Planungs- und Realisierungsphase. Dazu zählt beispielsweise die Volksschule in der Mittelgasse in Wien-Mariahilf, die bis Ende des Jahres erweitert wird. Hier entstehen in modularer Bauweise neun neue Klassenräume, ein Werkraum, eine Bibliothek, ein Turnsaal, eine Küche und eine Freizeitklasse.

Auch die Volksschule in der Jochbergengasse 1 in Wien Floridsdorf wird bis Herbst 2018 um neun Räume für Klassen- und Hortnutzung, zwei Zusatzräume für Integration, eine Küche inklusive aller Nebenräume, einen Turnsaal mit Nebenräumen sowie Garderoben- und Sanitärbereiche erweitert. Die am gleichen Standort untergebrachte neue Mittelschule wird um zwölf neue Klassen und Werkstätten, eine Bibliothek, Verwaltungsräume, EDV-Säle und einen Dienstleistungsraum erweitert:

Hier wird künftig die polytechnische Schule Dr.-Albert-Geßmann-Gasse untergebracht und gemeinsam mit der neuen Mittelschule das „Schulzentrum Jochbergengasse“ entstehen. Weiters wird in Floridsdorf auch die Volksschule in der Christian-Bucher-Gasse erweitert, derzeit wird hier die dritte Bauphase umgesetzt. Abschließend wird das bestehende Gebäude Anfang 2019 saniert.

Projekte in Liesing und Simmering

Vieles neu wird auch in der Volksschule Korbgasse in Wien-Liesing:

Hier entstehen bis Herbst acht neue Klassenräume, zwei Freizeitklassen, vier Zusatzräume für Integration, ein Gymnastiksaal, eine Zentralgarderobe, eine Ausgabeküche und ein Speisesaal.

Mit Schuljahresbeginn 2018/19 wird auch in der Volksschule Simoningplatz in Simmering ein weiterer Zubau in Massivbauweise in Betrieb gehen. Den Schülerinnen und Schülern werden zusätzlich zwei neue Klassen, sowie vier neue Freizeitklassen zur Verfügung stehen. Das bestehende Schulgebäude wird gleichzeitig mit dem Zubau saniert. Im Endausbau wird an diesem Standort eine top-sanierte 12-klassige Ganztagesvolksschule in Betrieb gehen.

Weiters werden in Simmering auch die Neuen Mittelschulen am Enkplatz I und II erweitert: Ab Frühjahr 2019 werden den SchülerInnen ein Zubau und vier Null-Energie-Turnsäle zur Verfügung stehen. Der barrierefreie Zubau in modularer Holzbauweise wird Platz für 13 neue Klassen und 500 Quadratmeter Sport- und Ruhefläche am Dach bieten. Die Schule stellt durch ihr "Smarter Together"-Konzept ein Pilotprojekt dar: Das Haustechnikprogramm sieht neben einer Photovoltaikanlage auch die Nutzung von Geothermie in Verbindung mit Wärmepumpen für die Energiebereitstellung vor. Darüber hinaus wird zusätzlich eine thermische Solaranlage errichtet, die überschüssige Wärme in das Fernwärmenetz einspeist. Für eine optimale Raumluftqualität ist für die Turnsäle eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorgesehen.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at