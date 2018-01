ORF SPORT + mit Star Challenge Flachau 2018

Auch die ÖFB-Pressekonferenz „Antrittstermin von Teamchef Franco Foda“ ist am 8. Jänner live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 8. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der ÖFB-Pressekonferenz „Antrittstermin von Teamchef Franco Foda“ um 14.00 Uhr und von der Star Challenge Flachau 2018 um 20.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.30 Uhr, die Höhepunkte vom Damen-Slalom in Kranjska Gora um 19.00 Uhr und vom Herren-Slalom in Adelboden um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bei der ÖFB-Pressekonferenz „Antrittstermin von Teamchef Franco Foda“ am 8. Jänner in Wien stehen ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner und ÖFB-Teamchef Franco Foda den Medienvertretern Rede und Antwort.

„Sport & Society trifft Skitalent“ lautet das Motto bei der Star Challenge Flachau am 8. Jänner, einen Tag vor dem Damen-Nachtslalom. Bei diesem Charity-Event zur Förderung junger Salzburger Skitalente treten prominente Sportlerinnen und Sportler sowie Society-Größen in einem Ski-Teambewerb gemeinsam mit Nachwuchsläufern des Salzburger Skiverbandes auf der rennfertigen Hermann-Maier-Weltcupstrecke an. Gefahren wird ein Riesentorlauf in einem Durchgang. Siegentscheidend ist dabei nicht die schnellste Zeit, sondern der geringste Abstand zwischen Promi und Nachwuchsläufer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 5. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

