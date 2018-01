Wien-Meidling: Raub bei Suchtmittelhandel

Wien (OTS) - Ein 20-Jähriger wollte am 5. Jänner 2018 um 21.30 Uhr Suchtmittel an zwei mutmaßliche Abnehmer (18, 20 Jahre alt) in der Zanaschkagasse verkaufen. Die beiden Männer schlugen dem offensichtlichen Dealer mehrfach ins Gesicht und flüchteten mit den Drogen. Sie konnten kurze Zeit später angehalten und festgenommen werden. Der 20-Jährige wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

