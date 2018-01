KURIER startet Regional-Offensive

Martin Gebhart übernimmt ab sofort die Leitung der Niederösterreich-Redaktion

Wien (OTS) - Der KURIER ist eine österreichweite Zeitung, mit dem Hauptverbreitungsgebiet Ostösterreich. Besondere Anstrengungen wurden daher zuletzt in Niederösterreich unternommen, mit eigenen Zeitungs-, Online- und TV-Inhalten. Die Expansion des KURIER begann im Sommer mit dem Erwerb des Senders SchauTV.

Seither liefern wir an Wochentagen verstärkt KURIER-News auch aus Niederösterreich. In der Zeitung findet sich seit dem Herbst deutlich mehr Regionalinformation.

Unser neues, kleinformatiges Niederösterreich-Magazin erscheint jeden Freitag.

Der Zuspruch unserer KURIER-Leserschaft macht uns Mut für weitere Anstrengungen. Zur Umsetzung der anstehenden Herausforderungen hat sich der KURIER personell verstärkt. Martin Gebhart, bis 2017 Chefredakteur der Niederösterreichischen Nachrichten, wird ab sofort die Niederösterreich-Redaktion des KURIER leiten. Der 56-Jährige aus Wiener Neustadt gilt im Bundesland als journalistisches Urgestein. Er kann auf jahrzehntelange Erfahrung im regionalen Mediengeschäft zurückblicken.

Gebharts Aufgabe ist es, die crossmediale Berichterstattung auf den Kanälen Print, Online und KURIER-TV zu vertiefen. Rund um die NÖ-Landtagswahl hat sich die Redaktion bereits eine intensive Berichterstattung auf allen Kanälen vorgenommen.

Daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Niederösterreich-Leiter Martin Gebhart.

