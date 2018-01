Vizekanzler Heinz Christian Strache gratuliert Eisschnellläuferin Vanessa Herzog zu historischem EM-Gold

Wien (OTS) - Die 22-jährige Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Freitag mit ihrem EM-Gold über 500 Meter im russischen Kolomna für einen historischen rotweißroten Erfolg gesorgt. 24 Jahren nach Emese Hunyady konnte sich eine heimische Eisschnellläuferin wieder Edelmetall sichern.

Der zukünftige Sportminister, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, gratuliert: „Ich freue mich sehr über diesen großartigen Erfolg, der nicht hoch genug einzuschätzen ist! Es ist mir ein großes Anliegen, dass sich Österreichs Sportlerinnen und Sportler in möglichst vielen Disziplinen in der absoluten Weltspitze etablieren. Die Goldmedaille von Vanessa Herzog ist daher ein wichtiges Signal für die Zukunft und wird allen Athletinnen und Athleten im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang enormen Auftrieb geben“, so Vizekanzler Strache in einer ersten Reaktion.





