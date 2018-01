Staatsbesuch bei RAFFAEL: Van der Bellen und Fischer nutzen letztes Wochenende

Albertina verlängert Öffnungszeiten

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Vorgänger Heinz Fischer besuchten am Freitag die Ausstellung RAFFAEL. Am Samstag und Sonntag ist die Albertina wegen des großen Publikumsinteresses länger geöffnet: Von 10 bis 20 Uhr kann man die Meisterwerke des Renaissance-Genies zum letzten Mal in dieser Fülle erleben.

Altbundespräsident Heinz Fischer war bereits am frühen Morgen zu Gast und ließ sich von Kurator Achim Gnann durch die Ausstellung führen. Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer gingen mit Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder am Nachmittag durch die gut besuchten Hallen. Bis Sonntagabend werden 350.000 BesucherInnen erwartet, damit ist RAFFAEL eine der erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte der Albertina.

