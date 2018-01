„Sport am Sonntag“ live aus Flachau mit Marcel Hirscher im Gespräch

Am 7. Jänner um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 7. Jänner 2018 um 18.00 Uhr in ORF live aus Flachau mit folgenden Themen:

Peter Stöger: Der steile Aufstieg des Dortmund-Trainers

Marcel Hirscher: Der Superstar im Gespräch

Mikaela Shiffrin: Die Seriensiegerin im Porträt

Live zu Gast:

Bernadette Schild und Stephanie Brunner

sowie Snowboard-Doppelweltmeister Andreas Prommegger

Robert Weber: Österreichs Torjäger vor der Handball-EM

